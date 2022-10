Lievito, cortei storici e insetti. I progetti di legge (da ridere)

Il governo Meloni si è appena insediato a Palazzo Chigi, ma il Parlamento è già stato inondato di proposte di legge presentate da deputati e senatori vecchi e nuovi. Tra Camera e Senato se ne contano già più di 600 e questo numero è destinato a crescere nelle prossime settimane.

Un'enormità, visto e considerato che nella turbolenta legislatura appena conclusasi delle 5.500 proposte presentate solo l'1,1% è stato approvato in via definitiva. Così come in passato, anche stavolta c'è da divertirsi nel leggere le nuove (o vecchie) proposte di legge, una davvero più bizzarra o inutile dell'altra. Se nel 2018 era stata la grillina Azzurra Cancelleri a distinguersi per la sua idea di vietare «l'impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione per sfilate e campagne pubblicitarie», oggi il Movimento Cinque Stelle si fa notare con Pietro Lorefice. Il senatore pentastellato, oltre ad essere il promotore di una legge delega per la protezione degli insetti a livello nazionale, ha proposto persino l'istituzione dei «santuari dell'acqua potabile». Walter Verini, senatore del Pd, è invece sostenitore della promozione di «cortei in costume e giochi storici». Federico Fornaro, ex capogruppo di LeU alla Camera, oggi rieletto sotto le insegne della lista Pd Italia Democratica e Progressista (in quota Articolo Uno), ha presentato una proposta di legge per la tutela dell'agricoltura contadina. Il deputato del Pd, Stefano Vaccari, invece, ritiene indispensabile istituire per legge l'esecuzione di «Bella Ciao» durante le cerimonie del 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Ma anche il centrodestra non è da meno. Il deputato della Lega, Eugenio Zoffili, per esempio, ha presentato una legge per promuovere l'impiego del «lievito madre fresco», mentre il deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, generale di brigata dei carabinieri, non perde le speranze di ridare giustizia ai due Marò arrestati in India nel 2012, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Sebbene la loro vicenda giudiziaria si sia conclusa con l'assoluzione, proprio come nel gennaio 2014 e nel marzo 2018, ha ripresentato la proposta di istituire una commissione d'inchiesta per far luce sulla vicenda. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, invece, punta a ripristinare la festa nazionale del 4 Novembre, giornata dedicata alle forze armate in ricordo della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Il deputato leghista Massimiliano Panizzut si è impegnato con una proposta di legge a dare riconoscimento e a promuovere la «mototerapia». Il collega di partito Claudio Durigon, ex sottosegretario al ministero dell'Economia nel governo di Mario Draghi, prosegue la sua battaglia in favore dei pensionati. Il senatore della Lega, rimanendo fedele al programma elettorale del suo partito, ha presentato un disegno di legge per il superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 41, ossia l'uscita dal mondo del lavoro per tutti coloro che abbiano alle spalle 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall'età anagrafica. Infine, sono numeroso le iniziative di legge in favore degli animali, ben 47 portano la firma di Michela Vittoria Brambilla, eletta con Forza Italia ma iscritta al gruppo misto. Una di queste riguarda la sepoltura degli animali domestici e l'istituzione di un'anagrafe felina. Probabilmente, qualcuna di queste proposte sarà approvata e vedrà la luce, ma la maggior parte, così come accade anche nel resto dei Paesi europei, finirà nel dimenticatoio, sepolta sotto mille scartoffie in qualche cassetto impolverato di una delle tante Commissioni parlamentari. E, magari, tra cinque anni, si sentirà di nuovo parlare di una di queste leggi oppure di altre iniziative legislative ancora più inutili o strampalate, e ci si domanderà il motivo di tanta smania di protagonismo.