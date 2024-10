La Liguria sott'acqua. Frane e scuole chiuse

Ascolta ora 00:00 00:00

Le previsioni sono quasi una certezza: il peggio deve ancora venire e quello che si è visto ieri, per quanto indigesto, è stato solo un antipasto. Fiumi esondati, strade allagate, smottamenti, autostrade chiuse e voli dirottati nel pomeriggio di ieri sono solo un anticipo di quello che sarà oggi in Liguria. Ieri allerta gialla, con gravi disagi tra mattinata e pomeriggio mentre oggi sarà allerta arancione con preoccupazione altissima dato il livello dei corsi d'acqua e un terreno già saturo. Scuole chiuse in tutto il comune di Genova e in gran parte della regione, con l'invito a restare a casa se non per impegni indifferibili. Perturbazioni forti che sono attese anche in Piemonte e Lombardia.

Già ieri è stata una giornata di passione in Liguria, soprattutto a Ponente. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per ore tra Loano e Pietra Ligure. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle e Albisola a causa di una frana che ha occupato la sede stradale. Anche l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un'ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per un maxi allagamento che ha causato code che sono arrivate a 7 chilometri. A Celle Ligure decine di bambini di una scuola sono rimasti per diverse ore bloccati nell'istituto fino all'arrivo della protezione civile che li ha portati a casa con appositi mezzi per evitare pericoli. A Cogoleto un uomo è stato salvato dagli agenti della polizia locale dopo che era rimasto intrappolato nella sua auto all'interno di un sottopasso allagato. A Savona è costante il monitoraggio degli argini del torrente Letimbro, in piena. Allagamenti sono stati registrati un po' dappertutto nel Ponente. Disagi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con due voli, uno in arrivo da Catania e uno da Napoli, dirottati rispettivamente a Torino e Pisa mentre alcuni voli in partenza hanno subito ritardi. Ritardi che hanno sfiorato le due ore per i treni nel ponente ligure con la situazione che è tornata alla normalità soltanto in serata.

Oggi sino a mezzanotte allerta arancione a Genova, a Ponente esclusa la zona di Albenga e anche a Levante, compreso l'entroterra. «Lo scenario meteorologico è estremamente complesso sulla Liguria, almeno fino a sabato», spiegano dall'Arpal. Il vicepremier Antonio Tajani si è detto vicino alla Liguria col Governo al lavoro con la Regione e i Comuni coinvolti.

Oggi disagi e timori non solo in Liguria. Piogge copiose sono previste anche in Piemonte con il Po nell'area dei Murazzi che rischia di esondare. Allerta anche nell'alessandrino dove è stata disposta la chiusure delle scuole a causa degli allagamenti che già ieri hanno interessato il territorio.

Da oggi previsto il ritorno dell'acqua alta a Venezia con un picco previsto intorno a mezzogiorno e l'entrata in movimento anche del Mose. Preoccupazione anche in Emilia-Romagna, già colpita duramente dal maltempo nelle scorse settimane, dove è stata diramata un allerta arancione. Allerta gialla invece in Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria.