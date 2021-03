Altro che "spese pazze": "Il fatto non sussiste" E Rixi ora viene assolto

La seconda sezione della Corte d'Appello di Genova ha assolto Edoardo Rixi, ex capogruppo in consiglio regionale della Lega, e tutti gli altri imputati condannati in primo grado per le cosiddette "spese pazze" relative ai bilanci degli anni compresi tra il 2010 e il 2012 perché "il fatto non sussiste".

Le accuse per i consiglieri regionali di tutti gli schieramenti erano, a vario titolo, peculato e falso per i rimborsi ottenuti. In particolare, gli imputati erano stati accusati di aver speso migliaia di euro, ovvero soldi pubblici destinati all'attività dei gruppi, per scopi privati o per attività di partito, come cene, pranzi, viaggi, regali. Per i giudici d'appello, però, "il fatto non sussiste".

Tra gli imputati figurava anche Rixi, ex capogruppo leghista in consiglio regionale, ex viceministro alle Infrastrutture, ora deputato e segretario regionale del partito guidato da Matteo Salvini. In primo grado, con sentenza del maggio 2019, Rixi era stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione. "Un'assoluzione che conferma quanto sostengo dal primo giorno: il mio comportamento si è sempre distinto per lealtà e correttezza. Il mio obiettivo rimane quello di lavorare senza sosta al servizio della mia regione e del mio Paese" . È quanto ha scritto Rixi in un messaggio pubblicato su Facebook subito dopo l'assoluzione nel processo bis sulle "spese pazze" in consiglio regionale della Liguria.