Liguria, Toti annuncia: "Mascherine gratis per tutti"

Piovono mascherine sulla Liguria, vera e propria manna dal cielo per le categorie più esposte al rischio contagio e non solo. Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti in un video aggiornamento pubblicato sulla sua pagina Facebook. La prima tranche (circa 3 milioni di mascherine) è arrivata stamani alla Fiera del Mare di Genova dagli aeroporti di Malpensa e Fiumincio. Una boccata d'ossigeno per tutta la popolazione, alle prese con le stesse difficoltà che si incontrano in ogni regione: la penuria endemica di dispositivi di protezione individuale.

"Complessivamente abbiamo ordinato 5 milioni di mascherine chirurgiche e 1 milione e 250 mila Ffp2 - ha ricordato il governatore Giovanni Toti - la rete logistica sta funzionando, e speriamo che il problema delle mascherine sia definitivamente risolto con questa settimana". È già iniziata la distribuzione del primo stock. Le forniture sono destinate in via prioritaria ai presidi sanitari, alle forze dell'ordine e a chi svolge attività strategica. "Circa 600mila mascherine - ha spiegato Toti - sono già state consegnate a tutto il mondo produttivo attraverso le associazioni datoriali, che da lunedì le distribuiranno ai loro associati e da questi arriveranno a tutti coloro che ancora lavorano nelle filiere indispensabili del Paese".

Dopodiché sarà il turno del resto della popolazione: "2 milioni di mascherine destinate gratuitamente alla popolazione, stiamo cercando rapidamente un'azienda che possa occuparsi di suddividerle e impacchettarle a due a due, in maniera da distribuirle a tutti i cittadini attraverso edicole, farmacie, volontari e sindaci, in maniera che ogni cittadino possa avere una protezione quando si troverà nelle necessità di uscire di casa". La distruzione gratuita dei presidi ai cittadini inizierà tra mercoledì e giovedì.

Il governatore si è poi rivolto ai liguri chiedendo loro di avere un atteggiamento responsabile. Niente corse all'accaparramento, resse e assembramenti pericolosi."Ci saranno mascherine per tutti, ma nessuno deve approfittare di questa possibilità per accaparrarsele, evitando inoltre tutte le forme di assembramento. Ne abbiamo ordinate 5 milioni e continueremo a rifornire i luoghi dove ritirarle purché non ci siano affollamenti per accaparrarsele". Nuovi rifornimenti di 2 milioni di mascherine chirurgiche e 1 milione e 250 mila Ffp2 sono attesi nelle prossime settimane.