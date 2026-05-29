L'immunità garantita alla sinistra

La vicenda spagnola se non fosse vera, sembrerebbe partorita dalla Spectre della destra italiana. Per sommi capi. La moglie del premier, Begona Gómez, è imputata per malversazione di fondi pubblici. Il fratello Francisco è indagato per traffico di influenze. L'ex ministro dei Trasporti Ábalos è accusato di associazione a delinquere e concussione e nelle registrazioni organizzava incontri con prostitute. L'ex segretario organizzativo del Psoe Santos Cerdán è travolto dallo stesso filone. Zapatero, padre nobile del socialismo iberico, è nel mirino per il salvataggio con 53 milioni pubblici di una compagnia aerea venezuelana vicina a Maduro. Una "fontanera" di partito la faccendiera tuttofare è indagata per traffico di influenze. La polizia ha perquisito la sede del Psoe. Sánchez non si dimette. Dice che è tutto un complotto della magistratura. Per ora, e forse, solo le sue tate, sembrerebbero al riparo da inchieste.
A ciò si aggiunga che il suo governo si regge su sei partiti che chiamare maggioranza è un eufemismo: socialisti, comunisti, separatisti e gli eredi politici dei terroristi dell'Eta. Tutti insieme per tenere in piedi la cosa più à gauche d'Europa, costruita sul ricatto territoriale. Per Sánchez è il prezzo da pagare per la stabilità.
Ma non basta. A Bilbao la polizia basca ha manganellato gli attivisti della Flotilla pro-Gaza al loro rientro in patria quelli che Sánchez aveva mandato a fare propaganda contro Israele. A Ceuta, nel silenzio generale, nel solo 2026 sono già morti annegati 36 minori che cercavano di entrare a nuoto. A Melilla la polizia spagnola respinge i migranti con lacrimogeni, l'esercito schiera i blindati sulla spiaggia, e le espulsioni collettive avvengono di notte senza alcuna procedura legale spesso riconsegnando le persone al Marocco che le abbandona nel deserto del Sahara. Piccolo dettaglio: quando erano all'opposizione, Sánchez e Podemos, che oggi lo appoggia, definivano questi respingimenti "una violazione dei diritti umani". Poi hanno vinto le elezioni, e i blindati sono rimasti sulla spiaggia.
Cosa lega queste tre storie? Inchieste giudiziarie, maggioranza raccogliticcia epugno duro sui migranti, avrebbero ucciso mediaticamente qualsiasi governo di destra del mondo. Essere di sinistra, molto di sinistra, e rivendicarlo fornisce un'immunità totale. È ciò a cui aspira il campo largo in Italia?