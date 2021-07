Lino Banfi: "Tifo per Berlusconi al Colle, glielo dirò al telefono"

Il popolare attore pugliese Lino Banfi ha espresso il suo personale endorsement per Silvio Berlusconi al Quirinale. Intervistato dall'Adnkronos, uno dei protagonisti più amati delle fiction e del cinema italiano degli anni Ottanta ha dichiarato: " Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo. Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ".

Lino Banfi, quindi, rivela una consuetudine acquisita con il Cavaliere in tanti anni di conoscenza: " Glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant'anni, l'11 luglio che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi dice 'auguri vecchio', perché sono nato poco più di due mesi prima di lui ". Lino Banfi, infatti, compirà 85 anni il prossimo 11 luglio mentre il compleanno di Silvio Berlusconi sarà il 29 settembre. Entrambi sono nati nel 1936.

L'attore si è schierato pubblicamente al fianco del Cavaliere e promette di sostenerlo: " L'11 luglio lo incoraggerò anche perché so che se andasse al Quirinale avrebbe vicino un uomo che è la sintesi, l'incarnazione della mediazione, che è Gianni Letta ". Parole d'affetto da parte di Lino Banfi nei confronti di Silvio Berlusconi e della sua possibile salita al Quirinale, sulla quale l'attore scherza anche: " Parlando pro domo mia, con Berlusconi al Quirinale chissà che non si inventino un'altra onorificenza ". Lino Banfi, infatti, qualche tempo fa è stato nominato Cavaliere di Gran Croce che, come specifica lui, " è il grado più elevato dei cavalieri della Repubblica ".