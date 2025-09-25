Scale mobili ferme. Gli Usa indagano

Anche l'Assemblea Onu ha il suo "scandalo", già ribattezzato "Escalatorgate". Si tratta del blocco della scala mobile al Palazzo di Vetro mentre Donald Trump e Melania stavano salendo alla sala dell'Assemblea generale per l'intervento del presidente Usa. Un video mostra Trump e Melania (su tacchi altissimi) salire sulla scala mobile del quartier generale delle Nazioni Unite, prima che questa si bloccasse bruscamente dopo un breve tratto. Il tycoon ci ha scherzato su, ma la Casa Bianca ha chiesto un'indagine per verificare se la scala sia stata fermata di proposito per umiliare il presidente degli Stati Uniti. "Se qualcuno all'Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt su X.

Di contro, un portavoce dell'Onu ha riferito all'Afp che l'incidente è avvenuto perché qualcuno davanti a Trump ha accidentalmente attivato un meccanismo di sicurezza della scala mobile, causandone il blocco. Tuttavia, Leavitt ha citato un articolo pubblicato domenica dal Times di Londra in cui si afferma che membri dello staff Onu avevano scherzato dicendo che avrebbero spento le scale mobili e "gli avrebbero detto di aver finito i soldi" dopo i drastici tagli ai finanziamenti statunitensi. Anche diverse altre personalità della Casa Bianca e commentatori conservatori hanno ipotizzato un complotto.

La sfortuna di Trump è continuata quando il suo gobbo non ha funzionato per l'inizio del discorso. "Chiunque stia usando questo gobbo è nei guai", ha avvisato il tycoon. Ha poi continuato, apparentemente scherzoso: "Tutto ciò che ho ricevuto dall'Onu - ha detto - è stata una scala mobile che, salendo, si è fermata proprio nel mezzo.

Se la first lady non fosse stata in ottima forma, sarebbe caduta, ma è in ottima forma. Siamo entrambi in ottima forma". Poi tra l'ironia e la rabbia: "Queste sono le due cose che ho ricevuto dall'Onu: una pessima scala mobile e un pessimo gobbo", ha scherzato.