"Da Conte una grande scorrettezza". Perché i sindaci ce l'hanno con lui

Nell'ultima bozza del nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus, il governo ha avanzato l'ipotesi del coprifuoco dopo le 21. E a decidere della chiusura di vie, piazze e centri urbani, sarebbero dovuti essere i sindaci. Si tratta di imporre una sorta di zona rossa nei luoghi in cui " si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ". La nuova misura era stata annunciata nella conferenza stampa tenuta dal premier Giuseppe Conte, che aveva apertamente citato i sindaci.

E nei Comuni è scoppiata la protesta. "Il governo ha commesso una grande scorrettezza istituzionale, inserendo nel testo del Dpcm di cui è stata data notizia ieri sera dal presidente del Consiglio che saranno i sindaci a disporre l'eventuale coprifuoco ", ha tuonato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ospite al The breakfast club di Radio Capital. " È un modo per scaricare la responsabilità del coprifuoco - ha accusato- I sindaci non hanno la possibilità e la competenza di disporre i controlli ".

Per il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, la misura annunciata dal governo sul coprifuoco rappresenta uno " scaricabarile ". "Come sindaci da ormai otto mesi cerchiamo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per gestire chiusure, riaperture, contenimento del virus, controlli, aiuti economici, politiche sociali, edilizia scolastica e quant'altro - ha spiegato- Questa mattina alle 10, insieme al Presidente Decaro, siamo stati 3 ore in riunione con Governo e Regioni sul nuovo Dpcm. Non una parola ci è stata anticipata rispetto allo 'scaricabarile' ai sindaci sul coprifuoco alle 21 che dovremmo stabilire nelle vie e nelle piazze delle città, che Conte ha annunciato a sorpesa questa sera ". La nuova misura annunciata da Conte, aggiunge De Pascale, " così come è scritta è inapplicabile, ma soprattutto è vergognoso il metodo utilizzato. Va ritirata immediatamente ".

" Conte è tornato in diretta tv per annunciare l'ennesimo decreto... Come solito scaricando le responsabilità sui sindaci senza coinvolgerli! - ha commentato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano- Possibilità di coprifuoco alle 21, mascherine nelle scuole, smart working: in questo video vi spiego perché il premier ha detto delle grandissime bugie e rischia di produrre effetti devastanti sui Comuni".

Critiche arrivano ajnche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che su Twitter commenta: "So che la situazione è difficile, ma lasciare sulle spalle di noi sindaci la scelta delle zone dove imporre e controllare il coprifuoco è impossibile. Il Governo corra ai ripari subito e cambi questa regola ". Si esprime senza mezzi termini anche il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, sostenendo che il Dpcm " scarica sui sindaci la responsabilità del coprifuoco alle 21:00 ". La decisione, ha precisato il primo cittadino, "lascia perplessi anche perchè, come sottolineato a più riprese negli scorsi mesi, esiste un problema relativo ai controlli. Esistono realtà del Sud senza neanche un vigile urbano. Come è possibile garantire un'adeguata copertura del territorio? I sindaci hanno sempre mostrato spirito di collaborazione nonostante non abbiano trovato ascolto nelle istituzioni che ora devono cambiare rotta perché non possiamo essere lasciati soli ".