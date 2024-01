Litiga con la moglie e si dà fuoco in casa: gravissimo

Un'esplosione nella notte, i soccorsi, la corsa in ospedale e i vigili del fuoco, intervenuti per domare l'incendio, che sul momento pensano all'esplosione di una bombola del gas. Invece dietro alla tragedia avvenuta venerdì intorno alla mezzanotte al piano terra di un alloggio del quartiere popolare di S. Agabio, a Novara, e che ha coinvolto un'intera famiglia, ci sarebbe il gesto volontario di un uomo di 44 anni che si è dato fuoco dopo aver litigato con la moglie e che adesso è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino. Anche i familiari sono rimasti lievemente feriti nel tentativo di spegnere le fiamme.

Dopo una prima discussione per questioni di gelosia l'uomo, di origine sudamericana, è uscito di casa per procurarsi del liquido infiammabile, poi è tornato nell'appartamento dove viveva con la moglie e le quattro figlie, tutte minorenni, e si è dato fuoco versandosi addosso un litro e mezzo di benzina. Al momento della tragedia c'era la donna e due delle figlie, che sono rimaste lievemente ferite nel tentativo di soccorrere il padre.

Sembra che la donna nel corso della discussione avesse manifestato l'intenzione di lasciare il marito, per questo il 44enne, in preda alla disperazione, avrebbe messo in atto il grave gesto di autolesionismo, che poi ha avuto conseguenze ancora più drammatiche, provocando un'esplosione che è stata avvertita in tutto il circondario. Gravissime le ustioni riportate, tanto che è dovuto intervenire l'elicottero per trasportare l'uomo al Cto di Torino, dove è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sull'episodio stanno comunque ancora indagando gli agenti della questura di Novara per accertare se dietro al grave episodio ci sia altro. Al momento non sembra che il 44enne fosse in cura per patologie psichiatriche, né sono emersi elementi che possono ricondurre l'episodio ad un quadro di violenze o maltrattamenti in famiglia. Non appena sarà possibile i magistrati interrogheranno l'uomo per ascoltare la sua versione. La moglie e le due figlie della coppia hanno riportato ustioni di minore gravità, saranno ascoltate anche loro.