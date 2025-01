"Stuprata in bagno a Capodanno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si era appartata con un ragazzo conosciuto la sera di Capodanno in un locale di Milano. Per stare un po' soli, per scambiarsi qualche bacio. Almeno è questo che avrebbe voluto lei, una ragazza di 22 anni nata in Ecauador che invece ha denunciato di essere stata immobilizzata e violentata da un giovane nord-africano che poi si è dileguato.

La serata «We love 2000» organizzata al circolo Magnolia dell'Idroscalo, a Novegro, frazione di Segrate, si è trasformata in un incubo per la giovane, arrivata nel locale con un gruppo di amici. Ai carabinieri ha raccontato che tutto sarebbe avvenuto intorno alle 4,20 del mattino. Quel ragazzo lo aveva conosciuto poco prima. Dopo aver chiacchierato per un po' i due avrebbero deciso di andare in bagno per scambiarsi qualche effusione. All'inizio la 22enne era consenziente, poi però ha capito che le intenzioni del giovane erano ben altre, tanto che avrebbe abusato di lei, tenendola immobilizzata e impedendole di scappare. Sarebbe riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto soltanto quando il presunto aggressore si è allontanato. Soccorsa, la ragazza è stata portata alla clinica Mangiagalli di Milano per gli accertamenti del caso. Ai soccorritori, che l'hanno trovata in stato confusionale, ha raccontato di essere stata violentata, descrivendo l'aggressore come un giovane presumibilmente di origini nordafricane. I primi esami ai quali è stata sottoposta, però, non avrebbero chiarito se sia stata effettivamente costretta a subire un rapporto sessuale. Per questo si attendono gli esiti di ulteriori analisi. La giovane ha comunque formalizzato la querela per violenza sessuale, seppur affermando di non essere certa di cosa sia accaduto esattamente nei bagni dopo essere stata immobilizzata. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di San Donato e della stazione di Segrate, che stanno tentato di ricostruire la precisa dinamica dell'accaduto e di rintracciare il responsabile.

Gli amici della giovane hanno spiegato che tutti loro avevano bevuto alcolici. Intanto gli investigatori hanno sequestrato gli indumenti della ragazza e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale che potrebbero avere ripreso l'aggressore in fuga.