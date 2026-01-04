Lodi, 49enne ucciso da un suv, fermato un uomo

Una discussione per strada, a Sordio, nel Lodigiano. E poi un investimento mortale. Un uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un suv, nella tarda serata di sabato. Il conducente dell'auto che ha preso in pieno l'uomo, un 52nne milanese, è stato arrestato. Colpito di striscio anche un amico della vittima, che in passato aveva avuto problemi di parcheggio con il conducente della Range Rover proprio in via Turati, dove è avvenuta la tragedia. Tra i tre c'erano state anche delle denunce incrociate. Sabato sera il drammatico epilogo di tensioni che si trascinavano da un po'. Secondo alcune testimonianze, prima di essere investito, l'uomo avrebbe avuto una discussione in strada con il conducente dell'auto. A lanciare l'allarme, al 112 Nue, sarebbero stati alcuni residenti della zona. I sanitari dell'Areu 118, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne riverso a terra. Hanno tentato di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi, che ora stanno conducendo le indagini con il coordinamento del pubblico ministero Aurora Stasi. I militari hanno ritrovato l'auto parcheggiata sulla stessa via dove si sono verificati i fatti. Sul veicolo sono state trovate tracce di sangue ed elementi compatibili con l'investimento.

Stando ad alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, pare che prima dell'investimento, tra la vittima e il conducente del suv ci sia stata una violenta discussione, sfociata in una colluttazione. Dopo una breve indagine, il cerchio si è stretto intorno al 52enne. Domani l'udienza di convalida dell'arresto.