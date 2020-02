Lombardi al Pd: "Se non ci seguite su prescrizione e Autostrade, dobbiamo prenderne atto"

Invita il Partito democratico a seguire i 5 Stelle sui temi della prescrizione e delle concessioni autostradali. Ma se non ci sono risultati sarà necessario prenderne atto. È il concetto espresso nella lettera inviata da Roberta Lombardi al segretario dei dem Nicola Zingaretti, pubblicata su Repubblica.

La capogruppo dei pentastellati alla Regione Lazio sottolinea che su questi provvedimenti “ non possiamo fare sconti e su questo spero che tu riesca a portare tutto il Pd, e le relative compagini - prosegue Lombardi -, sul terreno che abbiamo scelto insieme per portare avanti degli obiettivi comuni ”. Come detto, l’ex deputata sviluppa la sua lettera evidenziando l’importanza di abolire la prescrizione e revocare le concessioni autostradali. E chiede allo stesso Pd di “ premere sull’acceleratore per trovare una convergenza ” sui due temi.

Prescrizione

Lombardi invita Zingaretti a contrastare quei politici impegnati a diffondere notizie false su questo argomento. In particolare, il consigliere regionale si riferisce a chi afferma che abolendo la prescrizione, i cittadini sarebbero indagati a vita. Ed “ è una cosa del tutto falsa ”, afferma Lombardi, in quanto la prescrizione si blocca solo dopo il primo grado di giudizio.

L’esponente grillina spiega che la riforma Bonafede si applica a partire dai reati commessi dal primo gennaio di quest’anno, “ quindi prima che arrivino a sentenza dovrebbero passare almeno 2-3 anni con i riti ordinari ”. E aggiunge che per i dibattimenti in corso si applica la prescrizione anche dopo il primo grado. Lombardi ricorda a Zingaretti che la prescrizione dei reati in Europa esiste solo in Italia e Grecia e si tratta dei due Paesi con la più alta percentuale di corruzione, come specificato dall’ex deputata.

Concessioni autostradali