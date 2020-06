In Lombardia tre infetti su 4. Zero contagi in otto Regioni

Malati in calo, guariti in aumento, nessun decesso in dodici regioni e zero contagi in altre otto e in provincia di Bolzano. Che i dati della curva epidemiologica fanno ben sperare lo ha detto anche il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri: «La strategia adottata sta funzionando, è quella giusta. A distanza di un mese dal 4 maggio i numeri sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi non segnalano situazioni critiche. Il trend dei nuovi casi è in costante diminuzione in tutte le regioni».

La nota amara è che dei 321 nuovi casi di coronavirus registrati ieri, ben 237, dunque il 73,8 per cento, sono in Lombardia, 14 dei quali a Milano città e 37 nell'hinterland. Un numero basso in assoluto, però concentrato nella stessa area e dopo giorni in cui anche in Lombardia le infezioni avevano rallentato. Nella regione epicentro del contagio, dove i casi attualmente positivi sono 20.224, ieri sono risalti i morti e hanno toccato quota 29 dei 71 complessivi. Ma il virologo dell'università di Milano, Fabrizio Pregliasco, non sembra preoccupato dalla lettura degli ultimi aggiornamenti. «Abbiamo un trend positivo sui dati - dice - anche in Lombardia, Liguria e Piemonte. Rimane ancora un residuo di circolazione in Lombardia, ma ridotto. Siamo di fronte a un fuocherello che si sta spegnendo lentamente dopo un incendio enorme. Sono ottimista anche sul via libera alla circolazione tra regioni, sempre però con una vigile serenità».

Finora le persone decedute per il coronavirus in Italia sono state 33.601, mentre il totale di chi ha contratto l'infezione è di 233.836. Il numero degli attualmente positivi è invece di 39.297, con una decrescita di 596 assistiti rispetto al giorno precedente. Tra questi 353 sono in cura presso le terapie intensive, che continuano a svuotarsi e contano 55 pazienti in meno nelle ultime 24 ore. Mentre l'84 per cento degli attualmente positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Aumenta di 846 unità il numero dei guariti e dei dimessi, che adesso salgono a 160.938. Rispetto al 2 giugno sono stati effettuati 37.299 tamponi in più, facendo salire il totale a 3.999.591.

Sono otto le regioni in cui non si è registrato nessun nuovo caso. Si tratta di Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Dal bollettino della Protezione civile emergono anche 12 regioni dove non si sono contate vittime: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e il Trentino Alto Adige.