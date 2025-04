L'ombra dei dazi. La suggestione di un vertice nel nome del Papa

Ascolta ora 00:00 00:00

Riuniti nel nome di Francesco. Roma si prepara al grande rendez vous di Piazza San Pietro, la celebrazione solenne delle esequie del Pontefice argentino fissata per il prossimo sabato. Un appuntamento che sarà segnato dalla presenza del popolo dei fedeli e delle delegazioni di Stato provenienti da tutto il mondo. Donald Trump ha annunciato tramite i social media che sarà a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, accompagnato dalla moglie Melania. Giorgia Meloni (foto) - che ha appena incontrato The Donald negli Stati Uniti - sa bene che i funerali del Pontefice, in tempi di guerre commerciali, possono diventare una provvidenziale occasione diplomatica per creare dialogo. Naturalmente Palazzo Chigi ci tiene a ribadire che non ci saranno passi ufficiali e che «sabato c'è solo il funerale di Papa Francesco». Se poi i leader dovessero parlarsi questo naturalmente non dipenderà da Palazzo Chigi. Di certo Giorgia Meloni non nasconde che vivrà questo ultimo saluto con particolare trasporto emotivo. «Io a Papa Francesco volevo un bene dell'anima, un bene enorme. Il nostro rapporto andava oltre» i ruoli istituzionali «ecco perché preferivo vederlo privatamente», ha detto la premier al Messaggero, raccontando di aver incontrato il Pontefice l'ultima volta lunedì scorso. Ma è chiaro che se ci dovessero essere le condizioni se non per un incontro, per uno scambio di opinioni informale tra Trump e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen nessuno si tirerà indietro.

L'auspicio che si possa lavorare per iniziare a sciogliere il ghiaccio euro-atlantico è condiviso da Bruxelles. Ieri il Financial Times scriveva che l'Unione europea spera che la premier italiana Giorgia Meloni dia un contributo per organizzare un vertice Ue-Usa con il presidente americano, citando la chance di dialogo offerta dal grande saluto planetario a Papa Francesco.

Tra i primi ad aver confermato la partecipazione ci sono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron, il premier inglese Keir Starmer, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente argentino Javier Milei e le alte cariche dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Antonio Costa. Naturalmente nessuno si aspetta che possa prendere forma un vero e proprio vertice tra Stati Uniti e Unione europea. Ma un bilaterale informale, un primo faccia a faccia tra Ursula Von der Leyen e Donald Trump, magari propedeutico a un vero e proprio summit in cui entrare nel merito delle grandi questioni che dividono l'Europa e gli Stati Uniti, non può essere escluso.

I primi segnali di una qualche disponibilità sono stati inviati. Von Der Leyen ha fatto sapere attraverso la portavoce della commissione Arianna Potestà che «al momento non si possono escludere possibili incontri bilaterali» a margine della visita, che tuttavia va inquadrata «nel contesto delle esequie del Papa». Non è un mistero che la presidente vuole arrivare a un incontro con gli americani solo «quando avremo raggiunto un accordo sulle questioni sostanziali, mentre per adesso i colloqui a livello tecnico sono ancora in corso».

Ma a Roma potrebbe consumarsi un primo passaggio: il superamento, nel segno di Francesco, di quella freddezza che sembra accompagnare i rapporti anche personali tra l'inquilino della Casa Bianca e la numero uno di Palazzo Berlaymont e che non rappresenta certo il viatico ideale per ricostruire la naturale alleanza tra Stati Uniti ed Europa.