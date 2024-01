Londra, ansia per Kate. "Operata all'addome"

Anche i Reali si ammalano. Se quella della Famiglia Reale d'Inghilterra fosse una soap televisiva ieri avrebbe avuto questo titolo. I sudditi inglesi infatti hanno appreso che la Principessa del Galles era stata appena operata all'addome e, dopo neppure due ore, che la settimana prossima anche Re Carlo entrerà in ospedale per un'operazione di routine alla prostata.

E se la salute del Monarca non desta particolare preoccupazione - Buckingham Palace ha già spiegato che Carlo, come molti altri uomini della sua età, soffre di prostata ingrossata - la situazione di Kate rimane per il momento avvolta nel mistero. Il comunicato stampa diffuso da Kensington Palace nel primo pomeriggio di ieri mantiene, come d'abitudine, un basso profilo e si limita ad annunciare che l'operazione era stata pianificata e i reportage dei quotidiani sottolineano che Kate - che ha appena festeggiato i suoi 42 anni - non è stata ricoverata d'urgenza e che non si tratta di patologie cancerose.

A preoccupare semmai è il tempo che la principessa dovrà rimanere in ospedale, tra i dieci e i quindici giorni, e il fatto che non potrà riprendere i suoi impegni pubblici di rappresentanza fino a Pasqua. L'operazione comunque ha avuto successo, la futura Regina ringrazia tutti coloro che le hanno espresso affetto e supporto e per ora vuole tenere riservate le notizie riguardo all'operazione, ma non esclude di parlarne in seguito, una volta tornata a Windsor, quando si sentirà pronta.

La promessa di svelare che cosa le è capitato è una mossa che rivela quanto diversi siano i giovani Reali da quelli che li hanno preceduti visto che mai la Regina Elisabetta avrebbe acconsentito a parlare di dettagli così personali come la propria salute. Ora al capezzale di Kate si avvicenderanno il marito William e l'intera famiglia Middleton a cui la Principessa è sempre stata molto legata. Nè il primogenito di Carlo, nè la moglie affronteranno viaggi internazionali nei prossimi mesi. In dubbio a questo punto anche la visita ufficiale in Italia che la coppia aveva previsto in Aprile quando con l'occasione, a Roma, avrebbe voluto incontrare il Papa. Ora tutto dipenderà da come la Principessa reagirà all'operazione.

«Non conosciamo i dettagli dell'intervento - ha detto ieri l'esperto reale Phil Dampier - ma di certo si trattava di qualcosa di serio visto che dovrà rimanere in ospedale per due settimane e che avrà bisogno di tre mesi per un recupero completo». Kate non appariva in pubblico da Natale quando era stata ripresa con tutta la famiglia mentre si recava a messa, sorridente e in forma come sempre. La principessa ha sempre goduto di ottima salute ed è nota per essere un'amante delle passeggiate e degli sport all'aria aperta. Come tutto il resto della Famiglia Reale ha però trascorso un paio d'anni estremamente impegnativi dovendo affrontare I festeggiamenti del Giubileo di Platino, la morte della Regina e poi l'Incoronazione del Re. Adattarsi al nuovo ruolo di Principessa del Galles ha richiesto nuovi sforzi ad una giovane donna che rimane anche la madre affettuosa e presente di tre figli e può darsi che lo stress abbia inciso questa volta sul suo stato di salute. Ma questo lo si saprà più tardi, quando Kate deciderà di raccontarlo pubblicamente.