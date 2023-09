L'orologio si riconosce per creatività, stile e funzionalità

È sempre più effervescente la competitività nella fascia d'entrata del mercato delle lancette. In questo contesto, si sta facendo spazio, con interessanti idee e progetti, la Evolution Time srl, azienda con sede a Pozzuoli (NA), con specifico riferimento a fashion brand gestiti in licenza nel segmento orologiero. Operativa dal 2020, come centro «wholesale», nel 2021 ha compiuto uno step strategico fondamentale, avviando la partnership con Superga, strutturata a 360°, ossia creazione, design, produzione, distribuzione, comunicazione e posizionamento dei segnatempo di un brand che affonda le sue radici nel 1911. Nel 2022, ha chiuso un medesimo accordo con il marchio Kappa. Sostiene Alessandro Bello (nella foto), Amministratore Delegato di Evolution Time srl: «Nella fase creativa operiamo a quattro mani con i loro Uffici Stile». In quanto alla distribuzione: «Ci avvaliamo del canale tradizionale di orologerie/gioiellerie sul territorio, per proseguire con le boutique dei brand. Questi canali ricevono circa il 50% della produzione. I Centri Commerciali assorbono circa il 30% della nostra offerta. Infine l'e-commerce, che gestiamo con una piattaforma interna sul sito www.evolutiontime.it, pesa, allo stato attuale, per il 20%,».Per la logistica è fondamentale e, in tal senso, il magazzino interno opera per rispondere con velocità ed efficienza alle richieste del retail che, come noto, per prodotti, in media, dal prezzo inferiore ai 100 euro, è una variabile competitiva primaria. Entrando nel dettaglio dei brand, Superga prevede una collezione suddivisa tra analogici e smartwatch e, «soprattutto in questo ambito» - puntualizza Bello - «da due anni abbiamo aumentato notevolmente la quota di mercato, anche in virtù di un prezzo straordinariamente competitivo». In quanto al concept analogico, indicativa la più recente collezione lanciata, denominata City e connotata da uno stile urban fashion, disponibile in misure diverse, ossia Small (34 mm), Medium (36 mm) e Large (40 mm). I prezzi variano dai 34 ai 49 euro per gli analogici, mentre con gli smartwatch, il costo oscilla tra gli 89 e i 109 euro. Riguardo la proposta di Kappa, nome storico dell'abbigliamento sportivo, le linee di punta sono la Seattle LCD (digitale), con cassa in alluminio e, in particolare, la Rush (analogica), disponibile in misura Large e Medium, con un design immediatamente riconoscibile ed un buon livello tecnologico; il posizionamento va da 59 a 99 euro. Prossimamente, in arrivo i nuovi smartwatch Kappa Prime, le versioni Rush con lunetta in ceramica e un'inedita esclusiva, ossia il Kappa Strong, geometrico e sfaccettato, mentre Superga punterà forte sullo smartwatch Winner. Il 5 settembre è arrivata l'ulteriore licenza orologiera, ossia Freddy, brand fondato nel 1976 da Carlo Freddi, noto per sponsorizzazioni istituzionali, come quelle con la Federazione Italiana di Ginnastica e l'Accademia Arti e Mestieri dello Spettacolo al Teatro la Scala di Milano, nonché per la collaborazione tecnica con lo show televisivo Amici. Lo stile del brand si basa sul concetto di arte del movimento, ed è indirizzato per un 70% al pubblico femminile e per il restante 30% a quello maschile: le collezioni orologiere di Freddy saranno proposte sul mercato a partire da febbraio/marzo 2024. L'obiettivo è diventare un pilastro del segmento fashion nel mercato dell'orologeria, puntandosu identità dei prodotti e riconoscibilità dei brand.