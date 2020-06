Lotte intestine nel M5s: così Dibba (e il Mes) fanno traballare Conte

Sull’orlo di una crisi di nervi. Parafrasando il titolo del celebre film di Pedro Almodovar, a tanto è arrivato il Movimento 5 Stelle, sfilacciatosi ulteriormente nelle ultime settimane e sempre più diviso tra l’anima governativa e quella di "piazza"”. Dopo la vittoria elettorale alle Politiche del 4 marzo 2018, i grillini sono andati in crisi e non ne sono più usciti: in questi due anni, da partito di maggioranza in due diversi e opposti governi, la compagine pentastellata ha perso consenso e parlamentari, scappati verso altri lidi. Oggi in casa M5s regna il caos e Alessandro Di Battista, dalle retrovie, sta provando a prendersi il partito. O meglio, a farsene uno.

Per il governo giallorosso l’anarchia dei cinque stelle è un problema e di quelli con la "p" maiuscola. Innanzitutto perché se l’addio a Montecitorio di Alessandra Ermellino è sostanzialmente indolore, non si può certo dire lo stesso per quello di Alessandra Ricciardi a Palazzo Madama, dove i numeri sono più risicati. E ora – senza dimenticarsi neanche l’espulsione di Gianluigi Pargone – si parla di altri tre grillini con la valigia in mano: Tiziana Drago, Marinella Pacifico e Mattia Crucioli. Una prospettiva che fa traballare ulteriormente la maggioranza e spaventa non poco l’inquilino di Palazzo Chigi.

Giuseppe Conte sa bene che l’esecutivo è appeso a un filo e sa altrettanto bene che sulle concessioni ad Autostrade e sugli aiuti economici del Mes potrebbe consumarsi lo strappo decisivo, che farebbe cadere il governo. Come noto, sul Fondo Salva Stati e i soldi che dall’Europa arriverebbero all’Italia la posizione del Movimento 5 Stelle, seppur ovviamente diviso, è sostanzialmente negativa. Al contrario, invece, il Partito Democratico di Nicola Zingaretti spinge sull’acceleratore, correndo a braccia aperte incontro al Mes e agli aiuti europei.

Ecco, i punti critici sono molteplici. A questi si aggiunge un ulteriore nodo, che è quello delle elezioni fissate a fine estate, il 20-21 settembre. Il M5s arriva alla tornata elettorale delle Regionali arrancando e scegliendo, nei fatti, di fare la corsa solitaria, visto che ha scelto di non coalizzarsi con i dem.