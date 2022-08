Louise, la nipote della Regina fa la giardiniera a 6 sterline l'ora

Londra - Attenti a dire che i Reali inglesi sono dei privilegiati, alcuni di loro potrebbero sorprendervi. Come Lady Louise Windsor, figlia del Principe Edoardo e della Contessa di Wessex. Il fatto di essere la nipote preferita della Regina non le ha infatti impedito di trascorrere l'estate facendo quello che fanno migliaia di altri suoi coetanei una volta finita la maturità ovvero, trovarsi un lavoro part time.

Così, dallo scorso giugno, la nipotina reale è stata vista spesso servire i clienti con fresca giovialità in un'agraria vicino a casa, dove era stata assunta con una paga di 6.83 sterline all'ora. Nessun trattamento di favore per Louise, che sembra essere piaciuta molto sia agli altri dipendenti che ai clienti. Molti di loro hanno fatto fatica a riconoscerla, quando se la sono trovata di fronte alla cassa del negozio, come hanno raccontato al tabloid The Sun. «Abbiamo dovuto guardare due volte prima di renderci conto che si trattava della nipote della Regina - hanno detto - è una ragazza molto dolce e modesta, attenta e gentile con tutti i clienti». Ad ogni modo, la cosa, dopo il primo moto di sorpresa, ha destato sicuramente l'approvazione dell'opinione pubblica. «Non è meraviglioso che la nipote di Sua Maestà si rimbocchi le maniche come una normale teenager?», ha chiosato deliziata Ingrid Seward, direttrice di Majesty Magazine.

Se in qualche modo si è trattato di una trovata promozionale, per risollevare l'immagine della monarchia nel tentativo di riavvicinarla alle giovani generazioni che nella grande maggioranza la ritengono un'istituzione ormai superata, ha sicuramente funzionato. Non si può però escludere, a priori, una genuina volontà da parte di Louise nel voler essere - o almeno apparire - una diciottenne come tutte le altre. Adesso che l'estate volge al termine, anche la giovane Lady ha ricevuto proprio giovedì i tanto agognati risultati dell'esame di maturità che le consentiranno di frequentare da settembre l'università scozzese di St.Andrew, il prestigioso ateneo già frequentato da William e Kate. Studierà Letteratura Inglese e pazienza se non è un corso che garantisce un lavoro sicuro per il futuro. Mal che vada può tornare al garden center.