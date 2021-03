L'sms di Salvini a Zingaretti dopo le dimissioni

Le dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti sono state per certi versi un vero fulmine a ciel sereno, capaci di scuotere non soltanto la compagine di sinistra ma anche tutti gli altri partiti che compongono la maggioranza: lo stesso Matteo Salvini, intervenuto sulla vicenda, non ha mancato di esprimere la propria preoccupazione, rivelando di aver già inviato un messaggio al presidente della Regione Lazio.

L'Italia sta attraversando un periodo di forte crisi e non ha proprio bisogno di ulteriori disordini all'interno del governo. È questo il principale timore del leader del Carroccio che, raggiunto dai giornalisti a Catania, dove si trova per presenziare ad una nuova udienza sul caso Gregoretti, ha rivelato di aver già contattato Zingaretti. "Mi dispiace per altri partiti che litigano ed è grave che il segretario del secondo partito si dimetta perchè nel Pd parlano solo di poltrone. Fortunatamente la Lega è al servizio dell'Italia, di Draghi e del Governo" , ha dichiarato ai microfoni di Agi. "Ci stiamo occupando di vaccini, salute, lavoro e di riaprire il Paese in sicurezza. Speriamo che i litigi del Pd non rallentino tutto questo".

"Zingaretti?" ha aggiunto il segretario della Lega. "Gli ho già mandato un messaggino... ma gli italiani chiedono.... salute, vaccini, lavoro, rimborsi... spero che nel Pd non passino settimane a decidere chi deve fare cosa perché non abbiamo tempo da perdere. Ogni giorno conta, il piano vaccinale è fondamentale". Poi l'attacco agli altri partiti che compongono la maggioranza: "Mentre Pd e 5Stelle litigano su leadership e problemi interni, la Lega è interamente concentrata sui problemi degli italiani. È grave che il segretario del secondo partito italiano si dimetta perché nel Pd parlano solo di poltrone". E ancora: "Entro la prossima settimana ci sarà l'approvazione del decreto sui rimborsi che riguardano milioni di persone che aspettano da mesi. Da ultimo lavoriamo per una pace fiscale vera e per l'azzeramento di decine di milioni di cartelle esattoriali del passato, sicuramente di tutte quelle fino a 5 mila euro. Agli altri i litigi a noi la vita vera". Insomma, il lavoro del Carroccio va avanti.