Luca Lotti positivo al test del coronavirus

"Anche io sono risultato positivo al coronavirus". Ad annunciarlo su Facebook è l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, oggi deputato del Pd ed esponenente di punta della corrente di Base Riformista.

L'annuncio di Luca Lotti sui social

"Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato", ha aggiunto prima di ringraziare i medici e gli infermieri che sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19. "Nei giorni scorsi mi sono attenuto a tutte le norme, restando a casa ed evitando il più possibile contatti con le altre persone e gli spostamenti", a eccezione di mercoledì quando è andato a Montecitorio per votare il provvedimento del governo "necessario per dare un aiuto concreto a famiglie e imprese". Lotti ha, poi, rimarcato "quanto sia importante, anzi doveroso che ognuno faccia la propria parte per tutelare gli altri; innanzitutto le persone più deboli, i nostri figli e i nostri nonni". Il deputato dem ha, infine, invitato tutti a restare a casa, "sicuro che #andràtuttobene", ma ha anche aggiunto che "mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del nostro Paese". Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, hanno risposto con un "Forza Luca. Un abbraccio" al tweet del loro collega.

Gli altri politici positivi al coronavirus

Prima di Lotti erano risultati positivi al test del coronavirus anche il questore della Camera in quota Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli e il deputato Claudio Pedrazzini, 46 anni, originario del lodigiano, entrato a Montecitorio con Forza Italia e ora iscritto al gruppo misto come esponente di Cambiamo!, il movimento di Giovanni Toti. Tra gli affetti da Covid-19 si annoverano anche il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, invece, si era messo in auto-isolamento dopo che una sua collaboratrice era risultata positiva al test. Stessa prassi, per lo stesso motivo, è stata adottata dal presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio.