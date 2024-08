L'ultimo business tra gli stranieri: matrimonio per il permesso di soggiorno

Ascolta ora 00:00 00:00

Le comunità straniere in Italia sono sempre più numerose e, anche per questo motivo, meno integrate. Tendono a fare società tra loro, stringere rapporti interni, creando vere e proprie enclavi all'interno delle città. Ma c'è un fenomeno che, più di questo, dovrebbe destare preoccupazione ed è quello dei matrimoni per interesse, un vero e proprio business che si muove tra le maglie larghe della burocrazia italiana con una certa disinvoltura. Abbiamo intercettato un popoloso gruppo sui social, in cui cittadini marocchini che si trovano in Italia scambiano consigli con i connazionali. Tutto perfetto, se non che, nell'ampio flusso di messaggi scambiati quotidianamente, se ne trovano numerosi in cui si chiede la disponibilità ai «matrimoni in bianco», un vero e proprio business che sembra avere dimensioni piuttosto importanti.

Viene richiesto soprattutto da chi si trova nel Paese senza i documenti e vuol trovare una scorciatoia per arrivare a ottenere il permesso di soggiorno in Italia pur non avendone diritto. Il meccanismo è semplice: si trova una persona compiacente che ha già la cittadinanza italiana, si contrae matrimonio (che non viene consumato) e poi si divorzia. «Sono in Italia, cerco un ragazzo con cittadinanza. Se siete interessati contattatemi per capire prezzi e procedure», si legge per esempio in uno dei messaggi. E ancora: «Volevo fare un matrimonio in bianco in Italia o in Francia. È ragionevole?».

Questi messaggi sono piuttosto frequenti nei gruppi della comunità marocchina da noi attenzionata. Le risposte sono sempre piuttosto criptiche, in pochi si vogliono sbilanciare nell'esporsi su una pratica di questo tipo ma scorrendo tra i commenti abbiamo trovato anche una indicazione di prezzo dell'intera procedura, che avrebbe un costo di poco più di 9mila euro. Non mancano le critiche di chi considera questa scorciatoia «haram», ossia vietata dai principi del Corano. Tuttavia, è evidente ci sia chi è disposto a tutto pur di ottenere il passaporto italiano e non si faccia scrupoli morali.

Lo dimostra anche il fatto che tra i tanti messaggi ci sono anche quelli di chi sembra essere disposto ad affrontare una gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno.

Il mercimonio di matrimoni, e non solo, pare diffuso anche in altri Paesi, oltre all'Italia. Ma d'altronde il matrimonio civile viene considerato un contratto qualunque, che una volta ottenuti gli effetti desiderati, in questo caso la cittadinanza, può essere rescisso senza particolari implicazioni.