"Non mi ricandido". Per Giorgetti è "l'ultimo giro"?

Una notizia che, qualora venisse effettivamente confermata, potrebbe avere qualche ripercussione anche sulla Lega. A rivelarlo è Il Foglio, secondo cui Giancarlo Giorgetti potrebbe presto dire addio all'esperienza politica e non ricandidarsi più. L'indiscrezione non è stata ancora riconosciuta e convalidata ufficialmente dagli ambienti di via Bellerio. Ma, sempre secondo gli scenari delineati dal giornalista Simone Canettieri, l'attuale ministro dello Sviluppo economico potrebbe salutare definitivamente il palcoscenico politico del nostro Paese.

"È l'ultimo giro"

A questo punto le sue prossime mosse rappresentano una vera e propria incognita. Il tutto rischia di pesare (e non poco) sullo scenario della politica italiana. " Non mi ricandido più, questo è il mio ultimo giro ", è in sostanza il ragionamento che Il Foglio attribuisce a Giorgetti. Si tratterebbe di un passo indietro dopo anni trascorsi nel palazzo, con modi e toni sempre istituzionali. Garbato e mai sopra le righe, almeno davanti le telecamere. Nel 2018 è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del Consiglio: nonostante l'esperienza gialloverde sia terminata nel peggiore dei modi, c'è chi dice che i rapporti cordiali con Giuseppe Conte non sarebbero mai stati interrotti. Adesso, nel governo guidato da Mario Draghi, svolge il ruolo di ministro per lo Sviluppo economico.

I malumori nel Carroccio