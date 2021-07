"Leghisti in piazza? Mi rifiuto...". L'ira di Zaia

Vaccini, tamponi e green pass. Migliaia di persone, nei giorni scorsi, sono scese in piazza per protestare contro alcune delle misure adottate dal Governo. Dopo Torino, è toccato ad altre 30 città italiane, tra cui Roma, ospitare la marcia delle persone contrarie al documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. " Non mi meraviglia che ci sia chi la pensa diversamente da me - ha commentato il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervistato dal Corriere della Sera sul tema dei vaccini e delle manifestazioni - ma ci sono due elementi da sottolineare. Primo, i toni, che devono rimanere accettabili. Secondo, non può passare lo stigma e la messa in mora di chi la pensa diversamente e fa il suo lavoro ". Il governatore cita Martin Luther King, secondo cui la libertà di ognuno finisce quando inizia quella degli altri: " Il confronto e la libertà sono il sale della democrazia - spiega Zaia- La stella polare della mia vita è la frase che attribuiscono a Voltaire: 'Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire' ".

Lo scorso mercoledì, in piazza a Roma c'erano anche alcuni esponenti della Lega, il cui pensiero si discosta da quello di Zaia che, al Corriere della Sera ha commentato così la presenza dei due compagni di partito: " Ci sta che qualcuno non la pensi come te. Detto questo, non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l'attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci. Un discorso è discutere legittimamente sull'obbligatorietà, come fa il segretario Salvini. Altra cosa è farsi portatori di una linea in cui io assolutamente non mi identifico. E mi rifiuto di pensare che sia quella del partito ". Ma le divergenze di opinioni sono riconosciute, dato che la Lega è un " partito di composizione sociale e culturale variegata ".