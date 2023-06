Lupo in spiaggia, ragazzi aggrediti. Ora il sindaco lancia l'allarme

Un lupo ha attaccato un quindicenne in spiaggia a Vasto e lo ha morso a una gamba. Sarebbe lo stesso esemplare che avrebbe già aggredito due bambini e una ragazza.

È accaduto tra sabato e domenica, attorno all'una sul lungomare nord di Vasto marina, in provincia di Chieti. Il ragazzo era di spalle insieme ad alcuni amici quando il lupo gli è saltato addosso. Ma è riuscito a metterlo in fuga con l'aiuto dei coetanei, che hanno iniziato a tirargli contro le sdraio. Subito sul posto sono giunti i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Al ragazzo è andata bene, è stato medicato alla gamba ma non ha riportato ferite serie. «Si tratta di un animale addomesticato - dice un esperto della Asl - non ha il comportamento di lupo, che aggredisce solo quando si va nella sua area. Solo quando lo avremo catturato potremo dire con certezza se si tratta di un lupo o di un cane diventato selvaggio».

La Asl ha installato due gabbia con un'esca per prenderlo. «Bisogna intervenire al più presto, perché in un mese le aggressioni da parte dei quest'animale, che sia un lupo o un cane inselvatichito, sono state diverse - dice il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna - .Quel quindicenne è andato al pronto soccorso assieme ai familiari e ci ha trovato una ragazza che era stata morsa poco prima. Ho convocato una riunione urgente, fermo restando che da settimane sto aspettando risposte da Regione, Ispra e ministero che ho allertato da un pezzo. Ma il risultato, finora, è stato solo di ricevere lettere».