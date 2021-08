Lutto nella Lega: morto il senatore Saviane

È venuto a mancare questa mattina all'età di 59 anni il senatore della Lega Paolo Saviane. Il parlamentare, eletto nel 2018 e alla prima legislatura, faceva parte della commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato e della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In passato, era stato segretario provinciale per il Carroccio, e presidente del Fondo comuni confinanti nel bellunese.

Nato nel 1962 a Ponte nelle Alpi (Belluno), viveva in Alpago. Secondo quanto riferito sino ad ora, Saviane si trovava ricoverato all'ospedale di Padova: come spiegato dal senatore Roberto Calderoli, combatteva da tempo contro una brutta malattia. Le ultime notizie circa le sue condizioni di salute erano sembrate incoraggianti, poi il terribile comunicato di stamani.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei rappresentanti del mondo della politica e in particolar modo dei compagni della Lega.

Il dolore di Zaia

" Eravamo preoccupati per il suo stato di salute, ma oggi è arrivata una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. Se n'è andata una persona per bene, che aveva fatto della buona educazione e del rispetto per gli altri una costante di vita. Se ne va un grande interprete dei territori montani e delle loro necessità e peculiarità, uno che ne portava avanti le istanze con il cuore ", è il commento di Luca Zaia, riportato da ItalPress. " Una persona che ha avuto tutta la mia stima e che ha sempre portato valore aggiunto al territorio con la sua politica. Era giovane, aveva davanti una vita, progetti. Un grande dolore. Rivolgo le mie condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene ", ha concluso il presidente della Regione Veneto.

Lo sconcerto di Salvini

Addolorato ed incredulo il segretario della Lega Matteo Salvini. " Ma perché?!?!? Buon viaggio caro Paolo, bellunese concreto e combattente, uomo sincero e onesto, sempre disponibile con tutti e mai cattivo con nessuno, neanche con gli avversari. Che il Signore ti accolga in Cielo ", ha scritto il segretario del Carroccio sulla propria pagina Twitter, commentando la prematura scomparsa del senatore.

" Se ne è andato Paolo Saviane, un amico prima che un collega e un compagno di battaglie politiche, ma soprattutto una persona perbene, con valori e doti umane rare da trovare in politica ", ha affermato il vicepresidente del Senato Roberto Carderoli, " purtroppo anche Paolo combatteva con la stessa brutta malattia che per anni ho combattuto io e la combatteva con lo stesso coraggio e con la stessa tenacia. Oggi non è più con noi ed è impossibile accettarlo, una preghiera per lui e il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia ".

" Siamo attoniti. Perdiamo un amico prezioso e un leghista di grande valore ", ha dichiarato anche Massimiliano Romeo, presidente del gruppo della Lega al Senato. " Ci uniamo nel dolore alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità della Lega bellunese che ha rappresentato al Senato con onore" , ha aggiunto.

" Una notizia tremenda per tutta la Liga Veneta: è mancato Paolo Saviane, una persona eccezionale ed un amico prima di tutto. Un politico, vicino ai giovani, che mi mancherà tantissimo ", è il commento di Alberto Stefani, commissario Lega in Veneto.

La vicinanza del centrodestra

Parole di cordoglio anche da parte dei rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. " Ci stringiamo con profondo cordoglio agli amici della Lega per la prematura scomparsa del senatore Paolo Saviane ", ha dichiarato Anna Maria Bernini. "Perdiamo un collega gentile, competente e un punto di riferimento importante soprattutto per la comunità bellunese. Ai familiari, le mie più sentite condoglianze e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato ".

" Con la morte di Paolo Saviane il Bellunese perde un politico che fino all'ultimo si è speso per il suo territorio. Non posso negare che all'inizio i rapporti tra noi non erano certo stati buoni ma, con il mio ingresso al Senato, abbiamo iniziato a "conoscerci" e a discutere di politica e del nostro territorio, trovando le convergenze su questioni importanti per Belluno ", è stato il commento di Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. "Di lui ho imparato ad apprezzare la correttezza e la schiettezza, e per questo sono profondamente dispiaciuto per la sua scomparsa; nonostante la sofferenza che tutti abbiamo potuto cogliere, non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo contributo, legato al partito, al gruppo e al territorio bellunese, al quale ha dato tutto quello che era nelle sue possibilità e che ora si trova con un vuoto importante ", ha aggiunto.

Un messaggio rivolto al parlamentare anche da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: " Il mio cordoglio per la prematura scomparsa del senatore Paolo Saviane. Un uomo competente concreto e gentile, eletto con la Lega in Veneto. Sono vicina ai suoi familiari che abbraccio insieme a tutto il Senato".