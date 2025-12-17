M5s consegna la Moretti ai magistrati del Belgio

Il Parlamento europeo vota a favore della revoca dell'immunità all'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, finita nell'inchiesta Qatargate, e salva la collega Elisabetta Gualmini. Con il voto del M5s, cioè proprio dell'alleato dei dem nel cosiddetto campo largo, Moretti viene lasciata senza protezione di fronte al sistema giudiziario belga, che nell'inchiesta Qatargate non ha certo dimostrato di garantire il rispetto dei diritti e la presunzione di innocenza. "Sono amareggiata, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico elettorali - spiega Moretti in una nota - Non sono preoccupata dell'impatto che questo voto avrà su di me, e spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse, ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento. Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta". In serata, ospite di Otto e mezzo su La7 - l'europarlamentare ribadisce di non aver mai ricevuto soldi, né che le siano mai stati offerti e taglia corto sulla sua uscita di scena: "Mai pensato di dimettermi".

L'indagine è aperta da tre anni - era il 9 dicembre 2022 quando scattarono gli arresti per l'ex vice presidente del Parlamento Eva Kaili - e non è ancora arrivata nemmeno a un capo d'imputazione. Eppure tutte le persone coinvolte sono state sottoposte a mesi di detenzione tra carcere e domiciliari. La plenaria però ha evidentemente preso una decisione politica. Hanno votato a favore della revoca dello scudo in 497, 139 i contrari e 15 gli astenuti. FdI aveva già anticipato di essere favorevole, perché "la sinistra ha completamente svuotato di senso e piegato ad una logica di parte l'istituto dell'immunità parlamentare" come nella vicenda Salis. I Cinque Stelle poco prima dell'aula avevano annunciato di voler togliere l'immunità a entrambe le eurodeputate, uno strappo non da poco nella tormentata alleanza con il Pd. Si salva invece solo Gualmini, come già accaduto in commissione Juri.

Per tutte e due gli elementi dell'accusa sono ancora indefiniti e poco chiari. Moretti viene citata in alcune intercettazioni e per alcuni contatti con gli indagati, l'ex europarlamentare del Pd Antonio Panzeri - che ha siglato con i magistrati belgi un controverso accordo di pentimento - e il suo ex assistente Francesco Giorgi. A Moretti contestano un viaggio in Marocco e un altro in Qatar, che lei ha già smentito du aver fatto, così come di aver ricevuto in regalo un orologio. Anche Gualmini viene coinvolta per alcuni contatti con Panzeri e Giorgi. Ora però è Moretti a essere esposta alle azioni dei magistrati belgi, che potrebbero decidere di interrogarla ma anche di disporre il fermo. E al momento non si può nemmeno escludere che possano chiederne l'arresto, ma sarebbe clamoroso vista l'assenza di nuovi elementi. Resta da capire se il metodo sarà lo stesso utilizzato tre anni fa con gli indagati privati per mesi della libertà personale, senza poter leggere nemmeno i capi d'accusa.

Immediata, questa volta, la solidarietà del partito: "Sono certa che dimostrerà la sua totale estraneità, così come l'assoluta correttezza della sua condotta, già ampiamente chiarita in Commissione Juri - commenta la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno - Una chiarezza che avrebbe dovuto tradursi in una più rigorosa tutela delle prerogative parlamentari, troppo spesso revocate con eccessiva facilità e superficialità".