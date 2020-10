M5S, rivolta contro Rousseau: "Diventi fornitore puro"

I parlamentari M5S cercano di rottamare la piattaforma Rousseau. Sono almeno venti i grillini che, in una lettera di cui è entrata in possesso l'Adnkronos, chiedono al capo politico Vito Crimi che l'associazione presieduta da Davide Casaleggio diventi un "fornitore di servizi puro". Associazione che ieri ha tagliato alcuni servizi che, finora, erano garantiti dalla piattaforma.

"Alla luce dell'insostenibilità economica dei servizi prestati dall'Associazione Rousseau al MoVimento 5 Stelle, autodichiarata nel post del 2 ottobre 2020 sul Blog delle Stelle, al fine di rendere sostenibili e funzionali, nel tempo, le attività politiche del M5S - si legge nella lettera indirizzata anche ai capigruppo di Senato e Camera, Gianluca Perilli e Davide Crippa - è necessario perfezionare l'autonomia finanziaria del M5S, che è garantita dalle donazioni degli eletti". Secondo i 'ribelli' è "improcrastinabile una rapida azione da parte del capo politico reggente, atta a trasformare l'Associazione Rousseau in fornitore di servizi puro".