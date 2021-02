Cresce la rabbia nel M5S. ​I grillini contro Di Maio. Dessì: "Me ne vado via"

Gli scricchiolii all'interno del Movimento 5 Stelle si stanno trasformando con rapidità in vere e proprie crepe, che se non vengono arginate a breve potrebbero portare al collasso della struttura. L'ultimo episodio in ordine di tempo che ha scatenato l'ira dei grillini è la nomina dei sottosegretari, confermata ieri durante il Consiglio dei ministri. Altre 11 poltrone sono state ipotecate dal M5S nel governo Draghi, assegnate anche a chi in passato, ma nemmeno troppo, ha criticato il premier Draghi. È il caso di Carlo Sibilia, per esempio, che qualche anno fa invocava le manette per il presidente del Consiglio, ma anche di Manlio Di Stefano, che appena poche settimane fa scriveva: " Un governo tecnico nella storia recente l'abbiamo conosciuto e ce ne ricordiamo ancora per la macelleria sociale. Il nostro voto a Draghi non potrà dunque esserci e mi dispiace per gli sforzi, sinceri e caparbi, del Presidente Mattarella ". Quando si dice tweet invecchiati male...

Troppe giravolte, troppa confusione e poca chiarezza all'interno del MoVimento stanno portando allo sgretolamento dello stesso. Tra i parlamentari grillini c'è chi ha definito "una porcata" la lista dei sottosegretari e c'è chi, invece, ha preso il coraggio a due mani e ha annunciato l'uscita. È il caso del senatore Emanuele Lele Dessì, che ha annunciato la sua decisione con un post su Facebook: " Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d'accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l'assenza il giorno del voto, dare un ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso ". Un'assenza che evidentemente non ha avuto il risultato sperato: " Lasciare compagni di viaggio a cui voglio un mondo di bene non è facile, 15 anni di storia comune non si cancellano facilmente. Forse un giorno ci ritroveremo in qualche battaglia insieme, lo spero, oggi però devo andare via ".

Al si là dei tono drammaturgici, Emanuele Dessì ha fotografato molto bene l'attuale situazione del MoVimento e i malumori dei suoi iscritti. " Questa non è più casa mia. Esco dal Movimento 5 stelle con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia. Nei prossimi giorni ci sarà modo per parlare e per vederci con chiunque abbia voglia di confrontarsi e di continuare a lottare ", ha concluso. Quello di Dessì potrebbe non essere l'unico abbandono, perché da indiscrezioni provenienti da Montecitorio pare che ci siano altri parlamentari pronti a fare le valige per abbandonare la nave, sempre più vicina al naufragio.