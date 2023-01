Madame: "Sempre preso cure naturali. Farò i vaccini"

Si pente Madame e annuncia di aver cambiato idea sui vaccini. Dopo essere stata coinvolta nell'inchiesta sulle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass della Procura di Vicenza, la cantante in gara tra i big al Festival di San Remo rompe il silenzio e spiega sui social ai suoi follower il perché della sua scelta e il motivo per il quale ora ha deciso di sottoporsi alle «vaccinazioni essenziali», «necessarie per lei e utili per gli altri», dopo aver parlato con un infettivologo che le ha consigliato cosa fare.

Madame, al secolo Francesca Calearo, 20 anni, ripercorre la storia della sua famiglia no vax. Una famiglia che «per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale». Racconta di avere sempre ricevuto quasi sempre cure mediche «naturali», tranne «in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici» e di non aver ricevuto neppure le vaccinazioni tradizionali. «Si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano», confessa. Madame spiega il suo atteggiamento di fronte alle posizioni dei genitori: «Dato che sapevo che quel che dicevano si avviava in una direzione ostinata e contraria rispetto a quello che la scienza esponeva, decido di tapparmi le orecchie e di non volerne sapere più nulla né da loro né dalla televisione». Poi, una volta fuori dal «marasma della pandemia, con l'ansia quasi a zero e nessuna pressione», la decisione di cominciare a documentarsi. «Noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura. Al che mi sono spaventata, e ho intuito di aver tenuto le orecchie tappate troppo a lungo», spiega. Poi arriva la notizia dell'indagine, che la convince ad informarsi meglio da un infettivologo. Ora Madame dice che completerà il ciclo vaccinale necessario e sollecita gli scettici ad informarsi a mente lucida senza farsi prendere dal panico.