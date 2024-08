Madonna spaventa Pompei. Mega party con giallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Se fossimo Madonna (dannazione, ma perché non lo siamo...?) prenderemmo in considerazione il sentiment d'opportunité (in francese tanto per non sentire troppo la nostalgia delle Olimpiadi); se fossimo il Parco Archeologico di Pompei, prenderemmo in considerazione tutto il resto. Mentre nell'area di scavo della Regio IX, giusto ieri, gli studiosi hanno rinvenuto altri due scheletri (un uomo e una donna) di vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., la pop star irrimediabilmente infatuata dell'Italia, pare stia decidendo se usare la «location» per la sua festa di compleanno (66 anni chirurgicamente azzerati alla perfezione) il prossimo 16 agosto. Ora, spegnere le candeline dove ancora si estraggono resti umani (per quanto antichi) richiede un particolare senso del gusto, da lì il quesito sull'opportunità. Ma se l'indiscrezione fosse vera ci sarebbero anche un altro paio di aspetti di cui tenere conto.

Intanto chiariamo che non c'è ancora nulla di certo, anzi, ieri con una nota il Parco ha precisato che si tratta di «notizie prive di fondamento». L'ipotesi è stata fatta alla luce di qualche elemento concomitante, e cioè: uno) Madonna è attesa nel Golfo di Napoli proprio il giorno del suo compleanno (ieri è arrivata a Portofino da Dolce&Gabbana per i loro quarant'anni di carriera), due) ha prenotato una visita guidata speciale agli scavi per il 16 agosto, tre) il Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei risulta affittato proprio per la stessa data (pare per 30mila euro). Ma, per celebrare il genetliaco della divina, si fanno ipotesi diverse che prevedono una sontuosa villa a Positano o un panfilo mollemente adagiato nelle acque di Capri, il che non necessariamente escluderebbe un inizio festeggiamenti al Teatro Grande anche se trasportare cinquecento persone (il numero degli invitati) è veramente complicato anche se sei Madonna. Quindi gli scenari sono appunto, al momento, solo scenari. Ma certo se fosse vera «l'occupazione» del Parco Archeologico per un party in metà di mille ci sembrerebbe quantomeno una scelta poco prudente. Ben venga ciò che porta soldi alla causa, non ci sogniamo nemmeno di fare gli schifiltosi davanti a un'iniziativa in grado di dragare bilioni di dollari che andrebbero a sovvenzionare gli scavi e quant'altro. Ma c'è da valutare se il rischio «valga la candela». Anche a fronte di un poderoso servizio di sicurezza (che in ogni caso va pagato), cinquecento persone di ogni genere e da ogni dove sono impegnative da «controllare» anche se sei Madonna. A una cert'ora, presumibilmente, qualcuno sarà chiassosamente divertito, qualcuno avrà in corpo una quantità d'alcol più che ricreativa, qualcun altro cadrà in qualche abbaglio romantico che magari renderà impellente l'esigenza di appartarsi: dove? Magari in prossimità degli scavi vista la vicinanza.

E, con tutto il rispetto e la fiducia per gli ospiti della star, ma su cinquecento-diciamo-cinquecento persone, siamo certi che qualcuno non abbia in tasca anche solo un pennarello e la voglia creativa di rendere eterno il ricordo di una serata pazzesca in un posto pazzesco? Con tutte le infinite chance messele a disposizione dal suo nome (perdoni l'involontaria ironia), Madonna, signora Ciccone, faccia la visita guidata e poi salpi per Capri. Quella sì, è sempre una bella idea. Confidiamo nella sua ragguardevole fantasia e nella sua indole munifica per trovare un altro modo di aiutare le casse di un Paese che adora.