Caos a Latina, la maggioranza si dimette e cade il sindaco

Caos nel consiglio comunale di Latina, dove i 19 consiglieri di centrodestra hanno deciso di dimettersi, firmando già i documenti dal notaio. Ciò ha determinato lo scioglimento dell'assise cittadina e la caduta del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta da poco riconfermato dopo che 22 sezioni elettorali erano riandate al voto. I 19 consiglieri appartengono prevalentemente agli schieramenti di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Latina nel Cuore. Tra coloro che si sono dimessi anche un esponente dell'Udc e uno di Fare Latina.

Sarà tutto da rifare nel capoluogo laziale. Lo stesso sindaco Coletta ha comunicato ai suoi concittadini la decisione della maggioranza, prendendo atto delle dimissioni della sua maggioranza: " Sembra arrivato il momento di salutarci. È cosa certa la sfiducia nei miei confronti da parte del centrodestra, nonostante la città di Latina si sia espressa dando la fiducia nei miei confronti ". Non sarebbe sicuramente stato facile per Coletta amministrare Latina con una maggioranza di centrodestra, essendo lui un esponente della sinistra. E forse va letta anche in quest'ottica la decisione della maggioranza di dimettersi, considerando che non ci sarebbe stata una comunione di intenti tra il sindaco e la maggioranza.

Damiano Coletta, quindi, ha concluso il suo messaggio social: " Lascio il ruolo di sindaco con la coscienza a posto, con la schiena dritta, a testa alta, da vincitore, anche se non ci sono i numeri della maggioranza. Accetto la scelta dell'opposizione, non devo fare ricorsi ". I consiglieri di maggioranza hanno dichiarato: " Il nostro è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina. Chiudendo questa fallimentare esperienza amministrativa saremo presto in grado di assicurare a Latina un'amministrazione in grado di risolvere i problemi dei cittadini, dare risposte a famiglie e imprese e lavorare finalmente per un futuro di sviluppo e crescita del nostro meraviglioso territorio ".