Il mago del cuore artificiale senza fili. "Sogno una medicina malato-centrica"

È stato uno dei primi cardio chirurghi al mondo ad impiantare un cuore artificiale con alimentazione senza fili. Era il 2018: ad Astana in Kazakistan due pazienti affetti da insufficienza cardiaca terminale avevano una sola possibilità di salvezza, e furono salvati da quel tipo di cuore artificiale che si ricarica senza fili (wireless), attraverso una cintura che, indossata, invia corrente al dispositivo posto nel torace del malato. Un progresso straordinario. Da allora non c'è stata pace per l'uomo che ha piazzato questo «miracolo» innovativo, ed è richiestissimo in tutto il mondo. Stiamo parlando di Massimo Massetti, Ordinario di Cardiochirurgia all'Università Cattolica e direttore dell'Area Cardiovascolare della Fondazione Policlinico Gemelli. «La speranza è di diffondere sempre più tra i nostri pazienti questa opportunità terapeutica che rappresenta un considerevole progresso». Il professor Massetti è riuscito a raffinare la tecnica di chirurgia mininvasiva (disegnandone addirittura gli strumenti) per le operazioni a cuore aperto. «Questa tecnica si inserisce in una approccio che è una filosofia - spiega Massetti -. Oggi la medicina è sempre più orientata a realizzare terapie il più efficaci possibile senza pagare lo scotto di interventi cardiochirurgici potentemente aggressivi. Oggi si possono eseguire interventi a cuore aperto senza aprire il torace, attraverso cicatrici di appena due centimetri». Massetti ha all'attivo circa 250 interventi all'anno, ed è capace di destreggiarsi tra la medicina, la chirurgia e gli ideali che gli fanno sognare di ribaltare il sistema sanitario tradizionale, trasformandolo in una medicina centrata sul malato. Sogno che sta diventando realtà con la costruzione dell'Ospedale del futuro all'interno dell'area del Gemelli. «La medicina del futuro è personalizzata e centrata sui problemi del malato, una medicina a misura d'uomo capace di mettere al centro la qualità delle cure somministrate al paziente in ogni momento del suo percorso: dall'insorgere dei sintomi alla risoluzione del suo problema di salute - spiega Massetti - Una sanità che sia più al passo con i tempi, dove le nuove tecnologie incontrino le migliori competenze scientifiche. Fino ad ora si costruivano gli ospedali per poi adattarvi modelli di cura. L'ospedale del futuro è esattamente il contrario. Il modello sanitario attuale non è più sostenibile e quindi sia la sanità pubblica che quella privata faticano a mantenere la stessa qualità delle cure mantenendo un minimo di tollerabilità. L'Ospedale del futuro ha come obiettivo primario quello di integrare persone, tecnologie e informazioni generando costantemente valore, nella risposta ai bisogni di salute dei cittadini nella gestione dei percorsi di cura. Quelli attuali purtroppo sono frammentati e focalizzati sulle prestazioni, e il vissuto dei pazienti è spesso caratterizzato dalla difficile accessibilità alle cure, dalle lunghe attese e nei casi peggiori dall'inappropriatezza delle terapie. Anche nelle strutture sanitarie più moderne e all'avanguardia si pone al centro l'esigenza dell'ospedale anziché quella del malato. La medicina è disumanizzata. Nell'ospedale del futuro, questo concetto sarà ribaltato dalla centralità del paziente».