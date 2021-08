"Radici di Latina non si cancellano". Durigon nella bufera

Il sottosegretario del ministero dell'Economia Claudio Durigon, che è leghista, è finito nel mezzo ad una bufera di critiche. Il tutto è nato in queste ore per via di una proposta relativa ad un parco.

L'esponente del partito guidato da Matteo Salvini ha infatti ventilato l'ipotesi d'intitolare di nuovo uno dei principali parchi di Latina ad Arnaldo Mussolini, il fratello minore del vertice del fascismo. Quel luogo, da qualche anno, è stato dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Prima di quel cambiamento, a Latina il parco è sempre stato conosciuto come "parco Mussolini". Per la sinistra, l'idea di Durigon è semplicemente inaccettabile. Il sottosegretario ha spiegato quanto esposto durante un comizio, che dovrebbe essersi tenuto un paio di giorni fa proprio nel capoluogo laziale, mediante Twitter.

Il politico pontino ha parlato di "polemica sterile", aggiungendo che "mai e poi mai, Falcone e Borsellino meritano molto di più di un parco che ad oggi è anche malcurato, però penso che le radici della città di Latina non debbano essere cancellate". Insomma, Durigon non aveva intenzione di mettere in discussione il valore dei due giudici che hanno perso la vita a causa della mafia. Semmai, il leghista, si dice convinto che l'identità di quella città non debba essere dispersa.

Angelo Salafia, deputato grillino, si è detto meravigliato che Claudio Durigon facesse ancora parte del governo presieduto da Mario Draghi. La senatrice Monica Cirinnà, come racconta ItalPress, ha chiesto la rimozione dall'esecutivo del sottosegretario. Un altro grillino, Eugenio Saitta, che è il capogruppo grillino presso la Commissione Giustizia della Camera, ha chiesto a Durigon di uscire in maniera autonoma dal governo. Un vero e proprio coro, dunque, tutto tendente a far sì che Durigon non svolga più l'incarico che ricopre attualmente. Ma le dichiarazioni scandalizzate sono molte e continuano ad emergere anche mentre scriviamo.

Dal canto suo, il sottosegretario, come ripercorso dall'Adnkronos, con cui Durigon ha parlato, si è difeso dichiarando quanto segue: " Figuriamoci se voglio andare contro due eroi come Falcone e Borsellino. Il mio intervento - ha aggiunto - , in quel contesto, con le persone di Latina, voleva solo ribadire la storia della città, che non va dimenticata". Poi la specificazione sul perché della proposta : "La stessa storia della mia famiglia è legata alla bonifica di questa terra, stiamo parlando delle persone che hanno dato pure la vita per questo, che sono morte di malaria". "Il mio - ha chiosato il leghista - non era certo un inno al fascismo, non è quella la mia intenzione, io non sono fascista, né lo sono mai stato". Il punto è dunque storico e non ideologico. Ma quanto spiegato da Durigon non basta alla sinistra.