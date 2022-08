"Meno arroganza e più rispetto". L'ira di Di Maio su Calenda

Luigi Di Maio si schiera contro Carlo Calenda e i suoi veti. "Con questo atteggiamento sta solo disgregando la coalizione di centrosinistra prima ancora che si formi, facendo un regalo alle destre" , scrive in una nota il leader di Impegno Civico.

Di Maio attacca il leader di Azione che "dopo essere partito dal 'grande centro' Calenda è diventato un 'gregario' della coalizione di centrosinistra". Questo lo mette in difficoltà di fronte al suo elettorato e ai "nuovi arrivati" (il riferimento agli ex forzisti è chiarissimo) che, ora, si trovano alleati del centrosinistra. "Sorprende, però, che alla fine proprio Calenda - che si innalza a paladino dell’anti-grillismo - nelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti" , sottolinea Di Maio, chiedendo che il leader di Azione agisca " con meno arroganza e più rispetto".

Carlo Calenda, infatti, oggi, ha infiammato di nuovo lo scontro all'interno della coalizione attaccando Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che aveva sostenuto che l'agenda Draghi non esiste. Il leader centrista, dopo aver messo all'angolo il Pd "che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l'opposto" , ha posto l'ennesimo veto nei confronti dei rossoverdi di Fratoianni e Bonelli concludendo: "A queste condizioni per quanto ci concerne non c'è spazio per loro nella coalizione".

