Di Maio si fa un nuovo partito. Ecco il nome

Impegno civico. È questo il nome del nuovo partito che Luigi Di Maio presenterà ufficialmente domani. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri in persona, intervenendo alla trasmissione Mezz'ora in più.

"Non si può puntare sui numeri in questa fase, decideranno i cittadini italiani" , ha detto Di Maio nell'intervista rilasciata a Lucia Annunziata in cui ha individuato nella transizione ecologica e digitale uno dei principali obiettivi per il nuovo partito, la cui collocazione politica è chiara fin dall'inizio. " Dopo la caduta del governo Draghi è nato un fronte draghiano" , dice Di Maio che traccia un confine netto tra chi condivide anche l'agenda dell'ex governatore della Bce e le forze che hanno fatto cadere l'esecutivo. Dopo aver smentito la propria candidatura nella circoscrizione di Modena, Di Maio chiede che , una volta terminate le elezioni, il nuovo Parlamento istituisca una commissione d'inchiesta sul Russiagate'. "Ci sono più ombre che luci - ribadisce il titolare della Farnesina - i legami fra forze politiche e leader italiani, e mondi politici, economico-finanziari e russi sono da accertare".