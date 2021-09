Manca l'illuminismo, non la democrazia

All'Afghanistan non manca la democrazia ma l'Illuminismo, ossia un'evoluzione culturale di almeno 400 anni. Già Dante nella Teoria dei Due Soli dava pari dignità alla religione e alla politica, tracciando un confine tra le due che sdoganava la laicità dello Stato. Poi Cartesio, affermando il pensiero come essenza dell'uomo, apriva la strada alla conoscenza e alla critica fondate sulla scienza, in opposizione alla superstizione e all'ignoranza. Per arrivare a Kant che definiva l'Illuminismo come il coraggio dell'uomo di servirsi della propria intelligenza: sapere aude! In sintesi, Galileo oggi a Kabul lo metterebbero a morte, non accontentandosi dell'abiura. Le democrazie liberali devono decidere come regolarsi coi Talebani e gli altri più o meno assimilabili culturalmente (per inciso, il corpo di Saman ancora manca) poiché non tutti i popoli hanno avuto il medesimo percorso storico-culturale. Avere o no relazioni politiche ed economiche con questi Stati? In genere propendiamo per il sì salvo poi alzare la testa quando una viene lapidata, ma a volte bastano pure un paio di statue distrutte, come i Buddha di Bamiyan nel 2001. Per evitare simili nefandezze non puoi «esportare la democrazia» ma devi governare politicamente un popolo, aiutandone l'evoluzione culturale. Noi siamo refrattari a farlo, sia per il ripudiato passato coloniale e soprattutto perché ci sarebbero di mezzo gli americani, che spesso incasinano le cose e provocano acidità a tanti quando arrivano e pure quando se ne vanno, però pagano il conto. Altre potenze non liberali, come Cina, Russia o Turchia, i cui cittadini hanno da pensare ai loro diritti civili prima che a quelli altrui, possono esercitare un controllo economico-finanziario e se una donna muore ammazzata amen. Sul fronte interno, è pericoloso essere teneri e comprensivi verso le dittature, invece di evidenziarne le criticità per raccontare ai nostri concittadini il valore della democrazia e della libertà, sebbene imperfette. È vero che producono inefficienze e mancano di efficacia nella soluzione dei problemi, laddove le grandi dittature emergenti o risorgenti mostrano un decisionismo che seduce e alimenta i populisti nostrani. Eppure, chi oggi si gode libertà e democrazia forse ignora quanto cari siano costati questi frutti dell'Illuminismo. D'accordo che senza l'albero non si possano esportare, ma dove già ci sono andrebbero almeno difesi.