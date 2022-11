"Manifesto della parsimonia". Grillo vuole ancora la decrescita felice

" Il segreto per arrivare felici al 2050 è la virtù della parsimonia. A Genova la pratichiamo da secoli ". Beppe Grillo è tornato a fare il guru. A vestire i panni del visionario con la soluzione pronta in tasca. Dopo aver indicato la linea politica ai parlamentari pentastellati, il comico ligure è salito di nuovo in cattedra e ha stilato un manifesto per esprimere la propria idea di progresso sostenibile. Lo ho ha fatto dalle pagine del suo blog, pubblicando una dissertazione sotto sotto riconducibile a un vecchio tarlo grillino: quello della decrescita felice.

Il "manifesto della parsimonia"

Dopo aver citato Platone e Sant'Agostino, forse per dare un tono a quella sua prolusione, Beppe ha iniziato a elencare i punti del proprio "Manifesto della parsimonia per il 2050". " È ora che la politica pensi in mezzi secoli! Non in mezze legislature ", ha esordito, avanzando così l'auspicio di una politica abituata a ragionare a lungo termine. Peccato che i Cinque Stelle siano tra i più strenui oppositori del presidenzialismo, che secondo illustri giuristi (come Sabino Cassese) sarebbe utile proprio alla stabilità dei governi e dunque a un'ottica di una progettualità. E peccato pure che, in tempi non sospetti, siano stati proprio i pentastellati a innescare le turbolenze dalle quali è poi scaturita l'implosione del governo Draghi, con la fine anticipata della legislatura.

L'ecologismo di facciata

" Per fermare la Grande Accelerazione del degrado del pianeta dobbiamo coltivare una civiltà della parsimonia ", ha ancora teorizzato Grillo, spiegando: " Con un po' d'intelligenza tecnologica possiamo preservare sia il benessere sia il pianeta se dimezziamo l’uso di energia, di materiali e di tempo di lavoro, ossia l'uso dei tre principali fattori che creano il benessere, ma anche pesano sulla natura ". Da qui, un mix proposte ispirate ai dettami dell'ambientalismo e dell'ecologismo di facciata. " Il governo realizzi un piano trentennale per dimezzare l’uso di energia primaria da una potenza di 4000 a una di 2000 watt in media per abitante. Il benessere che abbiamo raggiunto può essere mantenuto o aumentato anche con la potenza media di soli 2000 watt per abitante ", ha deliberato il comico genovese.

"Rivoltiamo i colletti delle camicie"

E di nuovo, sempre rivolgendosi all'esecutivo, il fondatore del Movimento ha chiesto " un piano trentennale per dimezzare gradualmente entro il 2050 l’uso di materiali dalle attuali 40 tonnellate pro capite a meno di 20 ". Ridurre, risparmiare, produrre di meno: ma simili teorie non ricordano l'utopistico e fallimentare miraggio della decrescita felice? " Raddoppiare la durata di un'automobile vuol dire dimezzare il numero di automobili costruite. Vuol dire spendere più soldi nella manodopera locale di manutenzione che non nei robot, nei materiali e nell’energia importati ", ha proseguito Grillo, strizzando l'occhio a certi mantra del mondo no-global. Non poteva poi mancare il vecchio consiglio della nonna, rivisitato il chiave ideologica: " Invece di buttare via le camicie quando il solo colletto è usurato, dobbiamo tornare a far rivoltare o a cambiare i colletti, come abbiamo fatto per secoli. E dobbiamo poter fare riparare molte altre cose, non solo le camicie, con vantaggio ecologico, economico e per la manodopera e la finanza locali ".

"Lavorare meno": le ideologie e la realtà