Il Cremlino commenta la vittoria del centrodestra in Italia. Lo fa tendendo una mano al prossimo governo e aprendo una timida prospettiva di dialogo. " I risultati delle ultime elezioni in Italia sono esclusivamente un affare interno del Paese, Mosca è pronta ad accogliere qualsiasi forza politica pronta a mostrare un atteggiamento costruttivo nei confronti della Russia ", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo quanto riportato da Ria Novosti. " Si tratta di un affare esclusivamente interno della Repubblica italiana " ha aggiunto Peskov. " Siamo pronti ad accogliere qualsiasi forza politica che sia in grado di andare oltre il mainstream consolidato pieno di odio per il nostro Paese e mostrare più obiettività e un atteggiamento costruttuvo nei confronti del nostro Paese ".

Cosa dice la stampa russa della vittoria del centro-destra

Gli esperti intervistati dall'agenzia stampa del Cremlino, tuttavia, non si illudono sul futuro e sono ben consci del fatto che Roma è un alleato di ferro di Washington. Anche con un governo di centro-destra. " L'Italia è un alleato di lunga data degli Stati Uniti sotto tutti i regimi, e la destra qui non fa eccezione " afferma Oleg Bondarenko, capo della Progressive Policy Foundation. " Per quanto riguarda l'Ucraina, questo non è chiaramente un problema prioritario per gli italiani. La gente è preoccupata per l'economia, per il prezzo del cibo. La popolazione è poco interessata alle consegne di armi a Kiev " afferma l'esperto sull'agenzia di stampa russa. Un punto di vista simile è condiviso da Vladimir Schweitzer, capo del Dipartimento di studi politici presso l'Istituto d'Europa dell'Accademia delle scienze russa. " Quando si dice che qualche potenza in Italia è filorussa o viceversa, bisogna capirsi: in realtà lì non esistono categorie del genere. Dal punto di vista delle autorità, hanno bisogno di costruire relazioni con la Russia in modo tale da non ledere gli interessi nazionali e ogni forza politica è coinvolta ", ha spiegato l'esperto.

Prospettive incerte per i russi: "L'Italia è alleata degli Usa"