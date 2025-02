"Marina? Non abbiamo bisogno di nessuna sveglia"

Ascolta ora 00:00 00:00

La figlia di Silvio dà la sveglia al partito? Antonio Tajani (foto) risponde senza esitazioni: «Non abbiamo bisogno di nessuna sveglia. Marina Berlusconi è un'imprenditrice e ha diritto di esprimere le sue idee, tutte le idee sono da ascoltare, ma basta vedere i nostri risultati lusinghieri per capire che stiamo andando bene, secondo gli ultimi sondaggi siamo quasi al 12%». Quando arriva la domanda il vicepremier sta chiudendo la conferenza stampa sulle prossime iniziative di Forza Italia in vista del congresso del Ppe. Lui sa che molti, qualcuno anche tra i suoi, hanno amplificato l'intervista al Foglio di Marina Berlusconi, interpretandola come stimolo alla sua guida, tentativo di correggere la linea del partito in senso liberale spaziando dal trumpismo alla pace in Ucraina, dall'eutanasia ai matrimoni gay. È un'ottica che Tajani respinge fermamente. «Con Marina i rapporti sono amicali, ci sentiamo spesso, non ha mai chiesto né preteso nulla. Ha sempre detto che ci sostiene nella diversità dei compiti. È un'imprenditrice di successo e una persona che considero amica, ascolto le sue osservazioni, ma le sue parole non vanno interpretate come volontà di intervenire nella vita politica di Forza Italia». Il segretario azzurro fa capire che i tempi di Silvio, fondatore, finanziatore e dominus del partito sono finiti, che oggi con la sua famiglia ci sono rapporti ottimi ma ben diversi, che un'identificazione tra partito e Berlusconi è assolutamente superata.

Tajani illustra le iniziative azzurre che preparano il congresso del Ppe di fine aprile, a Valencia.

Il laboratorio politico in cui si riuniranno gli 84 partiti di 27 Paesi europei che formano la prima forza nella Ue, in cui verrà candidato come presidente Manfred Weber e lui stesso come vicepresidente, ancora una volta. Sabato prossimo il primo evento a Pietrelcina, città di padre Pio, sulle radici cristiane del Ppe, il 5 aprile si chiude a Roma col Consiglio nazionale.