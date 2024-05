Massacrato con la catena della bici. Muore a 18 anni un richiedente asilo

È detenuto nel carcere di Asti in attesa dell'udienza di convalida del fermo, con l'accusa di omicidio, il pakistano 34enne ritenuto responsabile dell'aggressione al 18enne gambiano, nel corso di una rissa avvenuta martedì scorso in piazza Gancia a Canelli, in provincia di Asti.

Secondo le indagini dei carabinieri l'uomo avrebbe colpito violentemente alla testa il 18enne con una catena antifurto in acciaio della bicicletta per poi fuggire insieme ad un altro dei partecipanti alla rissa. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi ai sanitari del 118 intervenuti sul posto tanto da far loro richiedere l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri di Canelli, allertati dal Nue, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di risalire sia al presunto aggressore che ad un altro dei partecipanti alla rissa. I militari hanno fermato per tentato omicidio il presunto aggressore, denunciando per rissa aggravata un pakistano di 24 anni. Sono entrambi ospiti nella stessa struttura che accoglieva l'aggredito. Poi ieri le condizioni del 18enne gambiano si sono aggravate ed è deceduto quindi l'accusa nei confronti dell'aggressore si è trasformata in omicidio.

Sul caso indagano i carabinieri. In queste ore sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Per ora sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Da capire le cause della rissa. I tre ospiti del centro di accoglienza per migranti di Cassinasco avrebbero già avuto in precedenza dei dissapori all'interno della struttura.

I carabinieri stanno interrogando gli ospiti del centro di accoglienza: stando ai primi riscontri i due gruppi, quello gambiano e quello pakistano, da giorni erano in conflitto per questioni riguardanti la gestione della cucina.