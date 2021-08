Match ufficiale di Major League sul set del film di Kevin Costner

Da Batte il tamburo lentamente a Bull Durham, da Prigioniero della paura a Ragazze vincenti, da L'idolo delle folle a Il Migliore, forse sono pochi gli sport che hanno ispirato tanti film come il baseball. Anche perché i grandi del cinema americano, da Gary Cooper a Robert Redford, da Anthony Perkins a Robert De Niro, si sono sbizzarriti a interpretare storie vere o fantastiche legate allo sport dei diamanti. Ma questa volta la realtà ha superato la fantasia, perché oggi a Dyersville, un paesone di quattromila anime dell'Iowa, va in scena la partita che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Infatti i New York Yankees, una delle squadre più cult dello sport mondiale, e i Chicago White Sox, una delle formazioni storiche del baseball americano, passata tristemente alla storia anche per lo scandalo che nel 1919 coinvolse sette suoi giocatori colpevoli di aver venduto una partita delle World series, si sfideranno sul campo dove venne girato il film L'uomo dei sogni, pellicola del 1989 con protagonista Kevin Costner.

Un film che è entrato nella storia del cinema made in Usa, anche perché da trent'anni rispecchia le fantasie dell'americano medio che gioca a baseball nei prati e sogna di farlo con i grandi che hanno fatto la storia di questo sport. Come il personaggio interpretato da Costner, ovvero Ray Kinsella, che guidato da una voce misteriosa decide di costruire un campo da baseball in un terreno coltivato a granoturco, dove poi si materializzeranno come fantasmi Shoeless Joe Jackson e gli altri giocatori dei White Sox che vennero radiati per quella umiliante vicenda di partite vendute. E con loro il padre dello stesso protagonista, con cui Kinsella-Costner potrà tornare a giocare lo sport preferito.

Così, per onorare questo film, adesso White Sox e Yankees hanno deciso di sfidarsi per una delle 162 partite di cui è composta la stagione del baseball, proprio sul minuscolo campo circondato dal granoturco e conservato appositamente come luogo di culto per gli amanti dello sport e del cinema. Per l'occasione è stata montana anche una piccola tribuna da 8mila posti per pochi fortunati che potranno assistere a una partita unica e irripetibile. Tenendo anche conto che doveva essere disputata nel 2020 ma poi è stata rinviata per la pandemia. Il campo dei sogni (il titolo originale in inglese del film è effettivamente Field of Dreams) da iperbole della fiction diventa così trionfo della realtà. Perché il baseball americano sa essere addirittura più autentico delle proprie leggende.