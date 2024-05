Mattarella blocca il decreto sull'agricoltura. Palazzo Chigi pronto a correggere il testo

Il dl Agricoltura rischia di restare al palo. Il Quirinale avrebbe espresso perplessità su alcuni punti del testo passato lunedì scorso all'unanimità nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri. Non tanto per le norme sull'antibracconaggio o la gestione del fotovoltaico nei campi agricoli. Le riserve sarebbero rivolte al carattere d'urgenza dell'accorpamento, previsto dal decreto, della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (Sin) nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Dubbi verrebbero espressi pure sull'annunciato spostamento del corpo dei carabinieri ambientali dal ministero dell'Ambiente a quello dell'Agricoltura. «Il compito del Quirinale non è di mera ratifica - è il primo commento del ministro - ma quello di offrire con le sue osservazioni un concreto supporto». Lollobrigida sottolinea la criticità dei temi affrontati dal decreto e quindi la loro urgenza ma è sicuro che insieme con il Colle si riuscirà a trovare «il percorso più idoneo per garantire gli obiettivi che il decreto si è proposto». L'idea è quindi di superare l'impasse con una mediazione della quale si farebbe garante la stessa inquilina di Palazzo Chigi, visto che sono già in corso «interlocuzioni con il Quirinale».

Le riserve del Quirinale sono state subito sfruttate dall'opposizione per attaccare il ministro che ieri è stato criticato anche per una gaffe durante il question time al Senato di giovedì. A una domanda del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, riguardante la crisi idrica e le prospettive del settore vinicolo il ministro risponde leggendo, come tutti, gli appunti. Poi, quando il discorso entra nel vivo, va a braccio e si lascia sfuggire: «Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali proviene», rivolto al parlamentare del Carroccio.

Il video dell'intervento diventa virale sui social e la vicenda monta. «Se ci fosse qualcuno che si e sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il question time vorrei chiedere scusa», replica lo stesso Lollobrigida. Aggiungendo che l'emergenza siccità ha origini lontane visto che per la dispersione idrica i governi precedenti non hanno fatto praticamente nulla («Abbiamo l'11% di capacità di captazione delle acque, il 40% medio nazionale di perdita in rete»). «La mia attenzione per la Sicilia è talmente alta - conclude il ministro - che ho scelto Ortigia (in provincia di Siracusa) per ospitare il G7 dell'Agricoltura.

Perché, tra le regioni, l'isola mi sembrava una di quelle aree che potesse mettere insieme per storia e per cultura agricoltura e pesca».