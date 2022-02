Berlusconi: "Da Mattarella discorso ineccepibile: dà stabilità al Paese"

Dopo il discorso di insediamento di Sergio Mattarella al Quirinale per il secondo mandato come presidente della Repubblica, Silvio Berlusconi ha diramato una nota congratulandosi con il capo dello Stato, che " ha pronunciato un discorso ineccepibile, che ci rafforza nella convinzione di aver ben agito chiedendo per primi la riconferma del presidente Mattarella. Lo abbiamo fatto proprio nello spirito da lui richiamato di superare al più presto con un impegno comune una difficile fase politica e continuare a lavorare per uscire dall'emergenza sanitaria e dalle difficoltà economiche ".

Quello di Sergio Mattarella è stato il discorso della "dignità", parola che il rieletto presidente della Repubblica ha pronunciato più volte e in diversi contesti, richiamando le alte cariche dello Stato di ogni livello alle proprie responsabilità. Lui stesso ha ribadito di aver accettato il secondo mandato come forma di rispetto per le istituzioni e per rispondere a un'esigenza del Paese. Come ha sottolineato Silvio Berlusconi nella sua nota, " la generosa disponibilità di Sergio Mattarella ad accogliere la nostra richiesta di accettare un secondo mandato garantisce la necessaria stabilità all'Italia, in Europa e nell'Occidente, in un momento difficile nello scenario internazionale e per il futuro stesso della nostra democrazia ".