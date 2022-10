Mattarella: "Governo nato in tempi brevi, l'esito elettorale era chiaro"

Il governo guidato da Giorgia Meloni è nato in tempi rapidissimi, come garantito fin da domenica 25 settembre dopo aver vinto le elezioni. Sull'aspetto delle tempistiche si è soffermato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dopo aver conferito l'incarico alla leader di Fratelli d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni: " Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale ".

Mattarella: "Necessario procedere velocemente"

Il capo dello Stato ha inoltre osservato l'importanza di poter contare su un esecutivo già in carica, soprattutto alla luce delle emergenze che stanno attanagliando il nostro Paese: " È stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti ".

Il presidente Mattarella ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento al governo uscente che, nel corso dei tre mesi dopo lo scioglimento delle Camere, " ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese " e ha concluso la propria attività politica con Mario Draghi proprio nel Consiglio europeo. " Lo ringrazio ancora una volta ", ha aggiunto. Non è mancato un riferimento anche al prossimo esecutivo, a cui il capo dello Stato ha voluto fare gli auguri di buon lavoro " con lo stesso spirito di collaborazione ". Il governo Meloni inizierà a svolgere il proprio lavoro da domani mattina, subito dopo il giuramento fissato per le ore 10.

I ringraziamenti al presidente della Repubblica

Si sono registrati fin da subito i primi ringraziamenti al presidente della Repubblica da parte dei nuovi ministri. Guido Crosetto (Difesa) ha ringraziato il capo dello Stato e il premier Giorgia Meloni " per la fiducia che hanno riposto in me, ritenendomi degno di servire la Nazione ". E ha assicurato che lo farà " con la serietà istituzionale che il momento richiede ".