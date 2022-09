Mattarella striglia la Ue: "Sul gas è urgente una risposta"

Il presidente Sergio Mattarella ha strigliato l’Unione europea chiedendo una risposta urgente sul gas in seguito al vertiginoso innalzamento dei prezzi: "Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di energia, l'Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione", ha affermato il Presidente della Repubblica aprendo in collegamento video la seconda giornata di lavori della 48esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

L'appello all'Unione europea

Il Capo dello Stato ha poi aggiunto che "l'Unione europea è il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina" . Mattarella ha tenuto a sottolineare che il tradizionale Forum si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso, nel quale il prolungarsi della guerra sta mettendo alla prova non solo le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, ma si sta anche riflettendo sulle nostre società ed economie.

Il Presidente ha anche ricordato che proprio la lotta alla pandemia è stata “occasione di una svolta europea nel segno della solidarietà, della condivisione di rischi e benefici e della progettazione di interventi espansivi orientati all'innovazione, all'economia verde, all'equità sociale, alla crescita di competitività dei sistemi. Occorre continuare su quella strada, legando lo spirito del Green Deal e del Next Generation Eu a una Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità". Senza tralasciare che, come ha precisato Mattarella, la crisi energetica acuisce i problemi e le difficoltà che sono state provocate da una pandemia che non è ancora stata definitivamente debellata e dalle sue conseguenze.

"Governare il presente e pensare al futuro"