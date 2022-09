Anche Renzi debutta su Tik Tok: "Ci mancavi solo tu..."

"Seguendo il flusso", come si dice in gergo, anche Matteo Renzi ha deciso di aprire il proprio profilo su Tik Tok, il social più utilizzato dai giovanissimi. Il leader di Italia Viva ha pubblicato il suo primo video di 53 secondi spiegando le ragioni di questo suo "debutto".

"Ci mancavi solo tu"

Al politico toscano di certo l'umorismo non manca: " E che ci fai anche tu su Tik Tok? Ci mancavi solo tu... ", si dice da solo Renzi. L'ex premier ha necessità di prendere dimestichezza con il mezzo, si notano infatti alcune discrepanze tra il suo parlato e i sottotitoli inseriti all'interno del video. L'obiettivo primario, evidentemente, la campagna elettorale che " f inisce tra 25 giorni e porta tutti noi - afferma - a voler trovare nuovi canali alternativi per dialogare e discutere ".

"First reaction, shock"

Dalla padella alla brace, Renzi ha deciso che il mood del primo video deve invogliare gli appena 18enni ed ecco che ripercorre, brevemente, la sua gag più famosa che ormai domina in rete a colpi di fermo immagini, meme e gif. " Io sono un esperto di 'first reaction, schock '", ha ricordato, facendo riferimento al suo inglese maccheronico quando fu intervistato dalla BBC in merito alla Brexit. Lui non lo ha detto, ma dopo quello "schock", ci fu il "because" che continua a far ridere, ancora oggi, per la sua finta e non per nulla riuscita pronuncia inglese. Il suo linguaggio lo definisce, ironicamente, " quasi più complesso del corsivo ". E giù un altro riferimento a un tormentone molto conosciuto dai giovani.

"Ecco come sono conosciuto..."

Dopodiché, facendosi più serio, inizia a tessere le sue lodi da uomo politico: " Altri mi conoscono come ex Presidente del Consiglio, il più giovane della storia repubblicana ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, di Firenze ". Per cercare di invogliare gli utenti ad avvicinarsi a lui, sottolinea che " altri non conoscono pagine che per me sono state fondamentali per la mia vita, essere stato arbitro di calcio o capo clan, non camorra, boyscout ". Renzi ce la mette tutta per risultare simpatico. Toccherà ai giovani utenti giudicare e apprezzare (o meno). Nella parte conclusiva del suo video torna serio dicendo di essere stato (parla al passato, non al presente) un politico, " uno che crede nella politica e se vi va... qui ci siamo! "

Le reazioni

Non sappiamo se l'ultima frase contenesse, volutamente, un gioco di parole legato al suo partito, ma gli utenti hanno iniziato a dire la loro sotto il video: alcuni hanno utilizzato semplici e formali messaggi di benvenuto, hanno altri ironizzato (mica tanto) sull'uomo Renzi politico. "Com'era, lascio perdere la politica?" scrive un utente. "Matteo dai, politico è una parola importante, non esageriamo", scrive Erasmo. "Come l'hai scaricato puoi eliminarlo", scrive Gio.