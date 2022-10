"Da medico guadagno di più". Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore

All'inizio della nuova legislatura, il senatore Pd Andrea Crisanti ha fatto una scelta fondamentale, di campo: quella sul proprio stipendio. Il microbiologo, eletto tra le fila dei dem nella circoscrizione Estero, ha infatti deciso di rinunciare al compenso che gli spetterebbe al Senato per mantenere quello - più alto - da ricercatore universitario e medico. Una mossa dettata da motivi ideologici e dalla vocazione all'impegno civico? Macché. Piuttosto una questione di "convenienza" legata ai contributi previdenziali. Lo ha spiegato lo stesso professore

Le due buste paga e la scelta

" Dovendo scegliere, ho deciso di mantenere la retribuzione che percepisco dall'Università di Padova, in qualità di direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia. Dopo l'elezione mi sono messo in aspettativa, ma con stipendio, e allora non potendo ovviamente cumulare due buste paga sono stato chiamato a scegliere tra quella da senatore e quella da specialista. Ho optato per quest’ultima, per motivi contributivi ", ha argomentato Crisanti, come riporta il Corriere Veneto. " Mi conviene, è un compenso più alto e poi è una questione di contributi previdenziali, di continuità nel versamento ", ha aggiunto il senatore 68enne.

"Lo fanno già molti magistrati"

" Non cambia molto come importo ma per la pensione conveniva. È una cosa legittima, consentita dalla legge ", ha aggiunto Crisanti, sottolineando di aver compiuto una scelta regolarmente prevista. " Me l'hanno consigliato in Senato. Lo fanno già molti magistrati, non c'è nulla di nuovo ". Interepellato sull'argomento dal Messaggero Veneto, il senatore romano ha anche spiegato come gli sia possibile guadagnare più da medico che da senatore. " Ricopro una posizione apicale sia all’Università che in azienda ospedaliera. La mia classe di stipendio è elevata, perché fui chiamato come professore di 'chiara fama', poi ho l'indennità di direzione di dipartimento, di unità complessa e di Malattie infettive. La somma è interessante ma non è che sono stato lì a contare le centinaia di euro ", ha dichiarato.

L'attività politica e quella scientifica