Governo Meloni, domani il giuramento: Salvini e Tajani vice, Giorgetti all'Economia, Nordio alla Giustizia

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito l'incarico per la formazione del nuovo governo a Giorgia Meloni, che ha accettato senza riserva e ha presentato la lista dei ministri. Lo ha comunicato il segretario generale Ugo Zampetti: il presidente della Repubblica, dopo poche ore di riflessione in seguito alle consultazioni con i partiti, ha deciso di affidare l'incarico alla leader di Fratelli d'Italia. Il giuramento si terrà nella mattinata di domani alle ore 10.

La squadra dei ministri

Confermati Antonio Tajani e Matteo Salvini come vicepremier. L'elenco dei ministri senza portafoglio è composto da Luca Ciriani (rapporti parlamento), Pichetto Fratin (Pubblica amministrazione), Calderoli (Affari regionali), Musumeci (Politiche del Mare e sud), Fitto (Affari europei, politiche coesione, Pnnr), Abodi (Sport e Giovani), Roccella ( Famiglia, natalità, pari Opportunità), Locatelli (Disabilità), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme).

Invece a comporre la squadra dei ministri con portafogli sono Antonio Tajani (Esteri), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia), Matteo Piantedosi (Interno), Adolfo Urso (Sviluppo economico), Carlo Nordio (Giustizia), Francesco Lollobrigida (Politiche agricole), Paolo Zangrillo (Ambiente e sovranità energetica), Matteo Salvini (Infrastrutture), Calderone (Lavoro), Valditara (Istruzione), Anna Maria Bernini (Università), Sangiuliano (Cultura), Schillaci (Salute), Santanchè (Turismo).

Governo in tempi rapidi

Fin da subito era stata posta attenzione alla rapidità, considerata come componente principale per partorire il governo e dedicarsi alle esigenze degli italiani. A questo punto ci si interroga anche sulle tempistiche dei prossimi passaggi istituzionali. Il governo, dopo il giuramento, dovrà presentarsi davanti ai due rami del Parlamento: come possibili date si ipotizzano martedì 25 ottobre alla Camera e mercoledì 26 ottobre al Senato per incassare il voto di fiducia.

Comunque il presidente del Consiglio e i ministri assumono le proprie responsabilità a partire dal giuramento. La Meloni si insedierebbe a Palazzo Chigi dopo lo scambio della campanella con Mario Draghi, di ritorno proprio in queste ore da Bruxelles.