Csm e separazione delle carriere. Così la Meloni vuol riformare la giustizia

C’è un passaggio nuovo fatto da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica. Ed è quello che riguarda il rapporto di Fratelli d’Italia con la giustizia.

Meloni spiega la posizione partendo dalla meritocrazia: “ Non hanno egemonia culturale ma di potere, e ora hanno paura di perderla. Io voglio l’Italia del merito, voglio una Nazione in cui per essere un buon docente non devi per forza essere iscritto alla Cgil e per essere un buon magistrato non devi per forza essere iscritto all’Anm, voglio una nazione in cui per essere un’artista non devi per forza essere iscritto al Pd, e in cui la gente che vale vale e ha un futuro indipendentemente dalla tessera di partito che ha in tasca. Voglio liberare le energie di quelli che sono stati a testa bassa per anni, perché non potevano dire come la pensavano sennò non avevano un futuro”.

Facendo l’esempio di Gennaro Sangiuliano, l’unico giornalista Rai che volevano cacciare perché aveva partecipato a una convention di partito, Meloni chiede :” Le persone che votano centrodestra in questa nazione hanno o non hanno gli stessi diritti civili degli altri? ”. E da qui passa alla giustizia, e propone il sorteggio per il Csm, a suo dire il sistema più meritocratico per uscire da quello correntizio, e la separazione delle carriere per garantire la terzietà del giudice.

Tre sono per Giorgia Meloni i principi da seguire per riformare la giustizia: “presunzione di non colpevolezza, certezza della pena e terzietà del giudice”. “ Quando tu vieni indagato in Italia - spiega Meloni- sei già colpevole soprattutto se sono processi mediatici o riguardano qualcuno in particolare. E con l’abuso di custodia cautelare in questo Paese ti fai la galera” . “ Abbiamo uno Stato giustizialista con i colpevoli - dice la leader di Fratelli d’Italia - Poi quando vieni condannato diventa magnanimo con gli sconti di pena”. “Io invece sono garantita nella fase del processo e giustizialista nell’esecuzione della pena”.