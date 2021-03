Meloni "scippa" 3 ex grillini Ecco chi è passato con FdI

Come annunciato durante una conferenza stampa dal responsabile dell'organizzazione del partito di Fratelli d'Italia (FdI) Giovanni Donzelli, dal capigruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e da quello al Senato Luca Ciriani, tre ex grillini confluiscono all'interno della compagine guidata dal presidente Giorgia Meloni.

Per la precisione si tratta di due ex deputati, vale a dire Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e del senatore Tiziana Drago. Gli ex membri del Movimento CinqueStelle decidono ufficialmente di aderire al progetto di FdI, unico partito del centrodestra rimasto all'opposizione dopo l'insediamento del governo presieduto dall'ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi.

Le parole del partito

"Prosegue il momento di crescita di Fratelli d'Italia" , spiega ai giornalisti Giovanni Donzelli durante l'incontro odierno, come riportato da AdnKronos. "Stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l'unico partito di opposizione" , precisa ancora con l'intento di allontanare ogni sospetto di una scelta di convenienza da parte degli ex grillini. Sulla stessa linea del collega di partito anche Francesco Lollobrigida: "Abbiamo sempre evitato un modello campagna acquisti" , dichiara il capogruppo alla Camera di FdI. "Fratelli d'Italia è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte abbiamo fatto una scelta ma non saranno le ultime adesioni" , anticipa Lollobrigida ai giornalisti.

Forti i punti di convergenza con il senatore Tiziana Drago, specie per quanto concerne i temi della famiglia e dei giovani, particolarmente cari alla compagine guidata da giorgia Meloni: "Abbiamo visto che la coincidenza di valori era immediata" , puntualizza il capogruppo FdI al Senato Luca Ciriani. "Il fatto di essere l'unico partito di opposizione non ci penalizza ma ci fa crescere" , conclude.

Le reazioni degli ex grillini

Tanta la soddisfazione per l'importante passo da parte dei tre diretti interessati. Tiziana Drago ha espresso tutto il proprio entusiasmo nel "tornare ad occuparmi di temi secondo le competenze e avere un Gruppo che riconosce le competenze non è da poco" . "È una scelta ponderata. Una decisione maturata nel tempo, abbiamo più volte collaborato insieme" , ha assicurato invece Massimiliano De Toma, specie a seguito dell'uscita dal Movimento CinqueStelle a causa di "questioni legate all'aspetto politico" .